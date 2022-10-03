Поддержка украинцами вступления в НАТО побила исторический рекорд — соцопрос

За вхождение страны в состав оборонного альянса выступают 5/6 населения, больше всего это решение поддерживают в Киеве, Центре и на Западе Украины.

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В Украине зафиксирован рекордный уровень поддержки вступления государства в состав НАТО. За соответствующую инициативу выступают 83% украинцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 1-2 октября среди 2000 респондентов.

Так, октябрьский опрос показал, что, в случае проведения соответствующего референдума, за вступление Украины в НАТО выступили бы 83% опрошенных, против — 4%, не принимали бы участие в голосовании 9% украинцев.

[ + – ] Вступление в НАТО и ЕС: результаты опроса

В сравнении с опросом, проведенным в июне, уровень поддержки вступления Украины в НАТО вырос на 7 п.п., с 76%, а еще в марте этот показатель составлял 68%.

[ + – ] Опрос о вступлении в НАТО

Что касается поддержки вступления НАТО по украинским регионам, то наиболее высокой она оказалась в Киеве (90%), на Западе Украины (86%) и в Центре (86%). На Юге и Востоке эти показатели составили 81% и 69% соответственно. Примечательно, что самый низкий уровень поддержки вступления в Североатлантический альянс зафиксирован среди групп 40-49 лет, 30-39 лет и 18-29 лет (80% и по 81% соответственно), а самый высокий — среди лиц возрастом 50-59 лет (85%) и 60+ лет (85%).

[ + – ] Поддержка вступления в НАТО в регионах Украины: результаты опроса

В опросе принимало участие население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Результаты взвешены с использованием актуальных данных Государственной службы статистики. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2%. Сроки проведения: 1-2 октября 2022 г.

Напомним, 30 сентября президент Владимир Зеленский рассказал о подаче Украиной заявки на ускоренное вступление в НАТО. Президент напомнил, что принятие в Альянс по ускоренной процедуре возможно, недавно ее запустили для Финляндии и Швеции.

Тем временем главы девяти государств Европы уже поддержали вступление Украины в Североатлантический альянс.