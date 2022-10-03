Підтримка українцями вступу до НАТО побила історичний рекорд — соцопитування

За входження країни до складу оборонного альянсу виступають 5/6 населення, найбільше це рішення підтримують у Києві, Центрі та Заході України.

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В Україні зафіксовано рекордний рівень підтримки вступу держави до складу НАТО. За відповідну ініціативу виступають 83% українців. Про це свідчать результати опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного 1-2 жовтня серед 2 000 респондентів.

Так, жовтневе опитування показало, що в разі проведення відповідного референдуму за вступ України до НАТО виступили б 83% опитаних, проти — 4%, не брали б участі у голосуванні 9% українців.

[ + – ] Вступ до НАТО та ЄС: результати опитування

Порівняно з опитуванням, проведеним у червні, рівень підтримки вступу України до НАТО зріс на 7 п. п., із 76%, а ще в березні цей показник становив 68%.

[ + – ] Опитування про вступ до НАТО

Щодо підтримки вступу НАТО по українських регіонах, то найвищою вона виявилася у Києві (90%), на Заході України (86%) та в Центрі (86%). На Півдні та Сході ці показники склали 81% та 69% відповідно. Цікаво, що найнижчий рівень підтримки вступу до Північноатлантичного альянсу зафіксовано серед груп 40-49 років, 30-39 років і 18-29 років (80% і по 81% відповідно), а найвищий — серед осіб віком 50-59 років (85%) та 60+ років (85%).

[ + – ] Підтримка вступу до НАТО в регіонах України: результати опитування

В опитуванні брало участь населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Результати виважено з використанням актуальних даних Державної служби статистики. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом населення. Вибіркова система: 2 000 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews — телефонні інтерв'ю з комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95: трохи більше 2,2%. Термін проведення: 1-2 жовтня 2022 р.

Нагадаємо, 30 вересня президент Володимир Зеленський розповів про подання Україною заявки на прискорений вступ до НАТО. Президент нагадав, що прийняття до Альянсу за прискореною процедурою можливе, нещодавно її запустили для Фінляндії і Швеції.

Тим часом глави дев'яти держав Європи вже підтримали вступ України до Північноатлантичного альянсу.