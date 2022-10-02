Перший крок на шляху до НАТО: дев'ять країн ЄС підтримали вступ України в Альянс

Президенти країн-членів НАТО виступили проти анексії Росією територій України та закликали Захід збільшити військову допомогу нашим військовим.

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Глави дев'яти держав Європи, які є членами НАТО, зробили спільну заяву щодо війни в Україні та, зокрема, висловили свою реакцію на спробу РФ анексувати українські території. Також у заяві, розміщеній на сайті президента Польщі, сказано, що ці країни підтримують прагнення України вступити в НАТО.

У спільній заяві, яку зробили лідери країн Центральної та Східної Європи, йдеться, що вони особисто бачили наслідки російської агресії в Україні. Тому вони не можуть мовчати, коли Росія своєю незаконною анексією територій України порушує статути міжнародного права.

Лідери дев'яти країн Європи висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та заявили, що ніколи не визнають легітимність російської анексії чотирьох областей України та будь-яких інших її територій.

Президенти Польщі, Анджей Дуда, Чехії, Мілош Земан, Чорногорії, Міло Джуканович, Румунії, Клаус Йоганніс, Словаччини, Зузана Чапутова, Литви, Ґітанас Науседа, Естонії Алар Каріс, Північної Македонії, Стево Пендаровський, і Латвії, Егілс Левітс, заявили, що підтримують рішення саміту НАТО 2008 року щодо того, що Україна має стати членом Альянсу.

Президенти країн Європи також заявили про повну підтримку України у її боротьбі з Росією та вимагають від РФ негайно залишити всі захоплені території нашої країни. Водночас лідери вищезгаданих країн закликали Захід суттєво збільшити військову допомогу Києву.

"Всі ті, хто скоює воєнні злочини, повинні бути притягнуті до відповідальності і постати перед судом", — сказано в заяві.

Як уже писав Фокус, заява Володимира Зеленського про вступ України в НАТО стала несподіваною для США. Американські політики розділилися — хтось і надалі хоче підтримувати Україну, а інші не хочуть воювати із Росією.

Також Фокус писав, що за словами радника глави ОП, Михайла Подоляка, Україна переможе Росію раніше, ніж відбудеться вступ у НАТО і Заходу, не потрібно буде вступати у війну з РФ.