Первый шаг на пути к НАТО: девять стран ЕС поддержали вступление Украины в Альянс

Президенты стран-членов НАТО выступили против аннексии Россией территорий Украины и призвали Запад увеличить военную помощь нашим военным.

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Главы девяти государств Европы, которые являются членами НАТО, сделали совместное заявление касательно войны в Украине и, в частности, выразили свою реакцию на попытку РФ аннексировать украинские территории. Также в заявлении, которое размещено на сайте президента Польши сказано, что эти страны поддерживают стремление Украины вступить в НАТО.

В совместном заявлении, которое сделали лидеры стран Центральной и Восточной Европы, сказано, что они лично видели последствия российской агрессии в Украине. Поэтому они не могут молчать в то время, как Россия своей незаконной аннексией территорий Украины нарушает уставы международного права.

Лидеры девяти стран Европы выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и заявили, что никогда не признают легитимность российской аннексии четырех областей Украины и любых других ее территорий.

Президенты Польши, Анджей Дуда, Чехии, Милош Земан, Черногории, Мило Джуканович, Румынии, Клаус Йоханнис, Словакии, Зузана Чапутова, Литвы, Гитанас Науседа, Эстонии Алар Карис, Северной Македонии, Стево Пендаровский и Латвии, Эгилс Левитс, заявили, что поддерживают решение саммита НАТО 2008 года относительно того, что Украина должна стать членом Альянса.

Президенты стран Европы также заявили о полной поддержке Украины в ее борьбе с Россией и требуют от РФ немедленно покинуть все захваченные территории нашей страны. В то же время лидеры вышеназванных стран призвали Запад существенно увеличить военную помощь Киеву.

"Все те, кто совершает военные преступления должны быть привлечены к ответственности и предстать перед судом", — сказано в заявлении.

Как уже писал Фокус, заявление Владимира Зеленского о вступлении Украины в НАТО стало неожиданным для США. Американские политики разделились – кто-то и дальше хочет поддерживать Украину, а другие не хотят воевать с Россией.

Также Фокус писал, что по словам советника главы ОП, Михаила Подоляка, Украина победит Россию раньше, чем произойдет вступление в НАТО и Западу не нужно будет вступать в войну с РФ.