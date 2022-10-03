Самолеты МАУ полностью прекратили выполнять рейсы: СМИ назвали причину

Остановка самолетов МАУ связана с недопониманием между руководством компании, акционерами и компаниями, предоставляющими борты в лизинг.

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Крупнейшая отечественная авиакомпания — "Международные авиалинии Украины" (МАУ) — остановила полеты всех самолетов, которые могли выполнять коммерческие рейсы, из-за недоразумения между руководством, акционерами компании и сторонами, которые предоставляют ей воздушные суда в лизинг. Об этом в понедельник, 3 октября, сообщает портал Avianews со ссылкой на выступление главы профсоюза компании Александра Полянского.

19 сентября МАУ объявили бывшего заместителя генерального директора аэропорта "Борисполь" Кирилла Звонарева своим новым президентом — это произошло после истечения контракта предыдущего президента Евгения Дыхне. Согласно протоколу заседания профсоюза, Дыхне все еще остается действующим главой компании согласно данным государственного реестра, однако не исполняет свои обязанности из-за окончания контракта и конфликта акционеров перевозчика — по этой причине МАУ также не может осуществлять платежи.

По состоянию на начало сентября рейсы выполняли четыре самолета МАУ — все они летали на территории Европы. К концу месяца рейсы выполнял лишь один борт авиакомпании. Журналисты отметили, что в конце 2021 года стало известно о конфликте между главными акционерами МАУ — Игорем Коломойским и Ароном Майбергом.

Тогда была произведена первая попытка сменить президента Дыхне. Однако тот подал иск в суд, который в результате заблокировал возможность вносить изменения в государственный реестр касательно данных о руководстве МАУ, пишет издание.

Напомним, в прошлом году Дыхне сообщил о том, как Майберг пригласил его на встречу, где предложил уйти в отставку по собственному желанию.

В первой половине февраля из-за угрозы полномасштабного вторжения РФ в Украину, компании, предоставляющие МАУ самолеты в лизинг, объявили о прекращении страхования судов, курсирующих в воздушном пространстве страны.