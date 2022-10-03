Літаки МАУ повністю припинили виконувати рейси: ЗМІ назвали причину

Зупинка літаків МАУ пов'язана з непорозумінням між керівництвом компанії, акціонерами та компаніями, які надають борти у лізинг.

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Найбільша вітчизняна авіакомпанія — "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) — зупинила польоти всіх літаків, які могли виконувати комерційні рейси, через непорозуміння між керівництвом, акціонерами компанії та сторонами, які надають їй повітряні судна у лізинг. Про це у понеділок, 3 жовтня, повідомляє портал Avianews із посиланням на виступ голови профспілки компанії Олександра Полянського.

19 вересня МАУ оголосили колишнього заступника генерального директора аеропорту "Бориспіль" Кирила Звонарьова своїм новим президентом — це сталося після закінчення контракту попереднього президента Євгена Дихне. Згідно з протоколом засідання профспілки, Дихне все ще залишається чинним головою компанії згідно з даними державного реєстру, проте не виконує своїх обов'язків через закінчення контракту та конфлікт акціонерів перевізника — через це МАУ також не може здійснювати платежі.

На початок вересня рейси виконували чотири літаки МАУ — всі вони літали на території Європи. До кінця місяця рейси виконував лише один борт авіакомпанії. Журналісти зазначили, що наприкінці 2021 року стало відомо про конфлікт між головними акціонерами МАУ Ігорем Коломойським та Ароном Майбергом.

Тоді була зроблена перша спроба змінити президента Дихне. Проте той подав позов до суду, який у результаті заблокував можливість вносити зміни до державного реєстру щодо даних про керівництво МАУ, пише видання.

Нагадаємо, минулого року Дихне повідомив про те, як Майберг запросив його на зустріч, де запропонував піти у відставку за власним бажанням.

У першій половині лютого через загрозу повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанії, що надають МАУ літаки в лізинг, оголосили про припинення страхування суден, що курсують у повітряному просторі країни.