В Киеве в мусорный бак выбросили уникальных животных (фото)
"Чилийские белки" не живут на территории Украины. Их покупают как домашних питомцев, а так же содержат при научных лабораториях.
Несколько дней назад в одном из районов Киева неизвестные выбросили в мусорный бак клетку, в которой находились редкие животные: белки дегу. Об этом сообщили волонтеры Kyiv Animal Rescue Group на странице команды в Фейсбуке.
Клетку с животными, которую выбросили в мусорный бак, обнаружили на улице Антонова в Соломенском районе столицы.
Испуганные животные до приезда зооволонтеров успели разбежаться по местности. Несколько белок спрятались в подсобку, которая стояла поблизости мусорных баков.
Группа спасения животных Kyiv Animal Rescue Group отловила троих белок дегу. Сначала животным оказали всю необходимую помощь в зооклинике, а позже отдали на передержку.
Кто такие белки дегу, которых нашли в Киеве
Дегу – это чилийская белка. Они имеют серо-коричневый и светло-коричневый окрас. Ареал обитания – Южная Америка.
Длинна тела может достигать до 22 сантиметров. Длинна хвоста – до 9 сантиметров. Весят дегу в среднем от 200 до 300 граммов. Питаются травами, листьями кустарников, корой деревьев, семенами, корнями и плодами. Корм запасают в норах или закапывают его в землю.
Чилийские белки активны днем, но принимать пищу предпочитают утром или в вечернее время суток. Зимой животные продолжают вести активный образ жизни.
Дегу часто содержат как домашних любимцев. Этих белок используют также для лабораторных исследований.
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