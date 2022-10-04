У Києві у сміттєвий бак викинули унікальних тварин (фото)

Чилійські білки не живуть на території України. Їх купують як домашніх улюбленців, а також утримують при наукових лабораторіях.

Related video

Кілька днів тому в одному з районів Києва невідомі викинули у сміттєвий бак клітку, в якій були рідкісні тварини: білки дегу. Про це повідомили волонтери Kyiv Animal Rescue Group на сторінці команди у фейсбуці.

Клітку з тваринами, яку викинули у бак для сміття, виявили на вулиці Антонова в Солом'янському районі столиці.

Налякані тварини до приїзду зооволонтерів встигли розбігтися місцевістю. Декілька білок сховалися в підсобку, що стояла поблизу сміттєвих баків.

Група порятунку тварин Kyiv Animal Rescue Group відловила трьох білок дегу. Спочатку тваринам надали всю необхідну допомогу у зооклініці, а потім віддали на перетримку.

[ + – ] Чилійські білки вирвалися зі сміттєвого бака і розбіглися околицями Фото: KARG

Хто такі білки дегу, яких знайшли у Києві

Дегу — це чилійська білка. Вони мають сіро-коричневе та світло-коричневе забарвлення. Ареал проживання — Південна Америка.

Довжина тіла може досягати 22 сантиметрів. Довжина хвоста — до 9 сантиметрів. Важать дегу в середньому від 200 до 300 г. Харчуються травами, листям чагарників, корою дерев, насінням, корінням та плодами. Корм запасають у норах чи закопують їх у землю.

Чилійські білки активні вдень, але їсти воліють вранці або у вечірній час доби. Взимку тварини продовжують вести активний спосіб життя.

Дегу часто утримують як домашніх улюбленців. Цих білок використовують також для лабораторних досліджень.

[ + – ] Чилійські білок спочатку показали ветеринару. а потім віддали на перетримку Фото: KARG

Нагадаємо, раніше вчені знайшли першу гібридну тварину, виведену 4500 років тому. Як з'ясували археологи, стародавні жителі Месопотамії використовували гібриди одомашнених віслюків та куланів для переміщення бойових чотириколісних возів.

Фокус також писав про те, що в інтернеті опублікували унікальні кольорові кадри з останнім тасманійським тигром, який вимер 85 років тому. Щоб максимально точно передати колір тварини, команді професіоналів довелося працювати близько 200 годин і застосувати комплекс прийомів для розфарбовування архівного відео 1933 року.