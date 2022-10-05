В Черновицкой области парень, убивший в июне павлина, получил 5 лет тюрьмы

Молодой человек на видео взял павлина за шею и начал бить его о землю. Птица погибла, а виновник был задержан.

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Экологическая прокуратура Черновицкой области поддержала обвинения против местного жителя, который в июне убил купленного ранее павлина. Так, 18-летний молодой человек был приговорен к 5 годам лишения свободы, о чем пишет сайте Черновицкой областной прокуратуры.

Сообщается, что осужденном также установили 2-летний испытательный срок.

"В ходе судебного разбирательства установлено и доказано, что 3 июня этого года, 18-летний житель села Карапчев, бывшего Глубокского района, во время отдыха вблизи реки Сирет жестоко обращался с павлином, что повлекло смерть птицы", — сказано в сообщении.

Отмечается, что приговор пока не вступил в силу. Однако прокуратура уже изучает обоснованность и мотивацию принятого решения, а также возможность апелляционного обжалования.

Напомним, что ранее в социальных сетях начал распространяться видеоролик, на котором молодой человек держит павлина за шею и бьет его о землю. В результате таких действий животное погибло.

Видео — не для слабонервных, детям и беременным женщинам лучше не смотреть.

[ + – ] Видео с убийством павлина.

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