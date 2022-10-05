На Чернівецькій області хлопець, який убив у червні павича, отримав 5 років в'язниці

Молодий чоловік на відео взяв павича за шию і почав бити його об землю. Птах загинув, а винуватця було затримано.

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Екологічна прокуратура Чернівецької області підтримала звинувачення проти місцевого жителя, який у червні вбив купленого раніше павича. Так, 18-річного молодика було засуджено до 5 років позбавлення волі, про що пише сайт Чернівецької обласної прокуратури.

Повідомляється, що засудженому встановили 2-річний випробувальний термін.

"Під час судового розгляду встановлено та доведено, що 3 червня цього року, 18-річний житель села Карапчів, колишнього Глибоцького району, під час відпочинку поблизу річки Сирет жорстоко поводився з павичем, що спричинило смерть птиці", — сказано в повідомленні.

Зазначається, що вирок поки що не набрав чинності. Проте прокуратура вже вивчає обґрунтованість та мотивацію прийнятого рішення, а також можливість апеляційного оскарження.

Нагадаємо, що раніше в соціальних мережах почав поширюватися відеоролик, на якому молодик тримає павича за шию і б'є його об землю. Внаслідок таких дій тварина загинула.

Відео — не для людей зі слабкими нервами, дітям і вагітним жінкам краще не дивитися.

[ + – ] Відео з вбивством павича.

Раніше Фокус повідомляв, що в Харківській області виявили нові тортури ЗС РФ та братські могили. Одне із поховань розташоване у селищі Козача Лопань, проте для ексгумації тіл фахівцям необхідно повністю розмінувати територію.

Ще нагадаємо, що школярів зобов'язали мати тривожний рюкзак на випадок евакуації. Патрульна поліція рекомендує батькам забезпечити дітей водою, ліками та запискою з контактними даними — ці речі стануть у пригоді при евакуації або переході в укриття.