ФСБ не выпускает из страны украинцев, которые оформили себе паспорта РФ, — Минреинтеграции

Силовики на российской границе обустроили специальные пункты фильтрации для граждан Украины.

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Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ на пограничных пунктах не выпускают украинцев, которые оформили себе российские паспорта. Об этом информирует пресс-центр Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По данным ведомства, на контрольно-пропускных пунктах России с Эстонией и Латвией зафиксировано большое скопление граждан Украины, которых сотрудники пограничной службы ФСБ не выпускают из страны.

В специальных зонах фильтрации силовики проверяют украинцев на возможное наличие российских паспортов.

"Если у гражданина Украины нет паспорта РФ — ему разрешают выехать. А если выясняют, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт — такого человека не выпускают из России", — подчеркивают в Минреинтеграции и добавляют, что из-за дополнительных проверок граждане вынуждены стоять в очереди от 2 до 6 суток.

Спокойно пересекать российскую границу также могут украинцы, которые прописаны в оккупированном Крыму и не оформляли себе паспорта РФ. На контрольно-пропускных пунктах, как отмечают в ведомстве, нашим гражданам оказывают помощь волонтеры, которые предоставляют продукты питания, воду и лекарства.

Тем украинцам, которые не могут или не желают стоять в очереди, российские силовики предлагают бесплатно доехать на другие КПП, в том числе на границе с Казахстаном.

Подытоживая, Минреинтеграции призывает граждан Украины, которые оказались в сложной ситуации или столкнулись с проблемами за границей, обращаться на горячую линию ведомства — +380960788433.

Стоит отметить, что в сентябре военная разведка Минобороны сообщала, что Россия не признает свои паспорта, которые были выданы на оккупированном Донбассе.

Также сообщалось, что президент России Владимир Путин своим указом распорядился выдавать украинцам российское гражданство по упрощенной процедуре.