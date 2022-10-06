ФСБ не випускає з країни українців, які оформили собі паспорти РФ, — Мінреінтеграції

Силовики на російському кордоні облаштували спеціальні фільтраційні пункти для громадян України.

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Співробітники Федеральної служби безпеки РФ на прикордонних пунктах не випускають українців, які оформили російські паспорти. Про це повідомляє пресцентр Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

За даними відомства, на контрольно-пропускних пунктах Росії з Естонією та Латвією зафіксовано велику кількість громадян України, яких співробітники прикордонної служби ФСБ не випускають з країни.

У спеціальних зонах фільтрації силовики перевіряють українців на можливу наявність російських паспортів.

"Якщо громадянин України не має паспорта РФ — йому дозволяють виїхати. А якщо з'ясовують, що громадянин України має ще й російський паспорт — таку людину не випускають з Росії", — наголошують у Мінреінтеграції і додають, що через додаткові перевірки громадяни змушені стояти у черзі від 2 до 6 діб.

Спокійно перетинати російський кордон можуть українці, які прописані в окупованому Криму та не оформляли собі паспорти РФ. На контрольно-пропускних пунктах, як зазначають у відомстві, нашим громадянам надають допомогу волонтери, які надають продукти харчування, воду та ліки.

Тим українцям, які не можуть чи не хочуть стояти в черзі, російські силовики пропонують безкоштовно доїхати на інші КПП, зокрема, на кордоні з Казахстаном.

Підсумовуючи, Мінреінтеграції закликає громадян України, які опинилися у складній ситуації чи зіштовхнулися із проблемами за кордоном, звертатися на гарячу лінію відомства — +380960788433.

Варто зазначити, що у вересні військова розвідка Міноборони повідомляла, що Росія не визнає своїх паспортів, виданих на окупованому Донбасі.

Також повідомлялося, що президент Росії Володимир Путін своїм указом розпорядився видавати українцям російське громадянство за спрощеною процедурою.