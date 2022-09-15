Росія не визнає своїх паспортів, виданих на території ОРДЛО, — ГУР

За інформацією українських розвідників, Росія готується до виведення регулярних військ та повної здачі інтересів так званих "республік".

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Жителі ОРДЛО з проросійською позицією стають все незадоволенішими перебігом розвитку війни. Вони починають вважати, що Москва готується повністю здати їхні інтереси через свої невдачі на фронті. Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

За інформацією ГУР, їхні підозри особливо посилилися на тлі того, що видані ним паспорти громадян РФ, як виявилося, є не більше, ніж макулатурою. Через те, що за цими документами біженців не пропускають на територію РФ і масово затримують на кордоні, вони роблять висновок, що ці "документи" не мають юридичної сили навіть для Москви.

Крім цього, за інформацією української розвідки, серед особового складу 14-ї окремої бригади спеціального призначення (в/ч 74854) РФ ходять чутки, що до 1 грудня цього року має завершитися один з етапів війни. Після цього російське військове керівництво нібито планує вивести свої регулярні війська із частини раніше окупованих територій України. Згідно з чутками, контроль над цими територіями передадуть "добровольчим батальйонам".

Нагадаємо, що нещодавно жителі Мелітополя почали отримувати повістки до російської армії. В деяких Telegram-каналах повідомляють, що до "групи ризику" потрапили ті, хто отримав паспорти громадян РФ.

Раніше Фокус також повідомляв, що німецька зброя відіграла вирішальну роль у контрнаступі ЗСУ. Київ отримає від Берліна 10 гаубиць Panzerhaubitze 2000, 24 ЗСУ Gepard та різне легше озброєння.