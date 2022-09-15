Россия не признает свои паспорта, выданные на территории ОРДЛО, - ГУР

По информации украинских разведчиков, Россия готовится к выводу регулярных войск и полной сдаче интересов так называемых "республик".

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Жители ОРДЛО с пророссийской позицией становятся все более недовольными ходом развития войны. Они начинают считать, что Москва готовится полностью сдать их интересы из-за своих неудач на фронте. Об этом сообщило Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР — их подозрения особенно усилились на фоне того, что выданные им паспорта граждан РФ, как оказалось, являются не более, чем макулатурой. Из-за того, что по этим документам беженцев не пропускают на территорию РФ и массово задерживают на границе, они делают вывод, что эти "документы" не имеют юридической силы даже для Москвы.

Помимо этого, по информации украинской разведки, среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (в/ч 74854) РФ ходят слухи, что к 1 декабря этого года должен завершиться один из этапов войны. После этого российское военное руководство якобы планирует вывести свои регулярные войска из части ранее оккупированных территорий Украины. Согласно слухам, контроль над этими территориями передадут "добровольческим батальонам".

Напомним, что недавно жители Мелитополя начали получать повестки в российскую армию. В отдельных Telegram-каналах сообщают, что в "группу риска" попали те, кто получил паспорта граждан РФ.

Ранее Фокус также сообщал, что немецкое оружие сыграло решающую роль в контрнаступлении ВСУ. Киев получит от Берлина 10 гаубиц Panzerhaubitze 2000, 24 ЗСУ Gepard и различное более легкое вооружение.