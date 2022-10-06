Акустическое насилие: в Украине с 7 октября водителям маршруток и такси запретят включать музыку

В общественном транспорте будет звучать только информация о поездке. Запреты действуют и на пассажиров — водитель вправе высадить тех, кто громко включит музыку и фильмы в салоне.

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В Украине с 7 октября запрещается акустическое насилие в общественном транспорте и такси. Об этом говорится в законе 2310-IX, который подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Водителям запретят включать в салоне автобуса музыку, звуки фильмов или другие звуковые сигналы, кроме информации о поездке.

"Передача звука может осуществляться на индивидуальные наушники пассажиров, а на салон — только во время нерегулярных перевозок при согласии всех пассажиров", — говорится в документе.

Нормы касаются городского, пригородного, междугородного и международного маршрутов. Таксистам тоже нельзя включать музыку без согласия всех пассажиров.

[ + – ] За нарушение закона к водителю могут применить дисциплинарные меры

Акустическое насилие — что будет, если водитель нарушит запрет?

За нарушение закона к водителю могут применить дисциплинарные меры, а транспортное предприятие не допустят к тендерам на перевозки, отметил в Telegram комитет Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике.

О нарушении со стороны водителя можно сообщить руководству предприятия-перевозчика и ответственного за транспорт в органах власти.

Запреты касаются и пассажиров — водитель может высадить тех, кто включает музыку и фильмы в салоне.

Этот же документ с 7 октября запрещает включение в общественных местах фонограмм и клипов российских певцов.

Российский контент уменьшат

Гастроли и частные выступления артистов из страны-агрессора будут под запретом. Исключение предоставляется тем исполнителям, которые публично осудили полномасштабную войну России с Украиной.

В общем объеме вещания каждой телерадиоорганизации не менее 50% должен составлять национальный аудиовизуальный продукт, сказано в документе.

Телерадиоорганизации должны обеспечивать долю песен на украинском языке в объеме не менее 40%, а для новостного и аналитического контента эта доля составит 75%.

Передачи производства стран ЕС, США и Канады должны составлять не менее 70 % от общего недельного объема вещания.

Напомним, что в начале войны украинские провайдеры соглашались блокировать ОТТ-сервисы, которые транслируют запрещенный российский контент.

Российские блогеры после начала войны начали массово терять доходы от деятельности в Instagram, Facebook, TikTok, YouTube и Twitch.