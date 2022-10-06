Акустичне насильство: в Україні з 7 жовтня водіям маршруток та таксі заборонять включати музику

У громадському транспорті звучатиме лише інформація про поїздку. Заборони діють і на пасажирів — водій має право висадити тих, хто голосно включить музику та фільми у салоні.

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В Україні з 7 жовтня забороняється акустичне насильство у громадському транспорті та таксі. Про це йдеться у законі 2310-IX, який підписав президент України Володимир Зеленський.

Водіям заборонять включати в салоні автобуса музику, звуки фільмів або інші звукові сигнали, крім інформації про поїздку.

"Передача звуку може здійснюватися через індивідуальні навушники пасажирів, а у салоні лише під час нерегулярних перевезень за згодою всіх пасажирів", — йдеться в документі.

Норми стосуються міського, приміського, міжміського та міжнародного маршрутів. Таксистам теж не можна вмикати музику без згоди всіх пасажирів.

[ + – ] За порушення закону до водія можуть застосувати дисциплінарні заходи

Акустичне насильство – що буде, якщо водій порушить заборону?

За порушення закону до водія можуть застосувати дисциплінарні заходи, а транспортне підприємство не допустять тендерів на перевезення, зазначив у Telegram комітет Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики.

Про порушення з боку водія можна повідомити керівництво підприємства-перевізника та відповідального за транспорт в органах влади.

Заборони стосуються і пасажирів – водій може висадити тих, хто включає музику та фільми у салоні.

Цей же документ із 7 жовтня забороняє включення у громадських місцях фонограм та кліпів російських співаків.

Російський контент зменшать

Гастролі та приватні виступи артистів із країни-агресора будуть під забороною. Виняток надається тим виконавцям, котрі публічно засудили повномасштабну війну Росії з Україною.

У загальному обсязі мовлення кожної телерадіоорганізації має становити не менше 50% національного аудіовізуального продукту, йдеться у документі.

Телерадіоорганізації мають забезпечувати частку пісень українською мовою в обсязі не менше 40%, а для аналітичного контенту та новин ця частка становитиме 75%.

Передача виробництва країн ЄС, США та Канади має становити не менше 70% від загального тижневого обсягу мовлення.

Нагадаємо, що на початку війни українські провайдери погоджувалися блокувати ОТТ-сервіси, які транслюють заборонений російський контент.

Російські блогери після початку війни почали масово втрачати прибутки від діяльності в Instagram, Facebook, TikTok, YouTube та Twitch.