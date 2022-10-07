Связал руки и увез: киевлянин похитил жену знакомого из-за долга в 7 тыс. долларов (видео)

Мужчина угрожая потерпевшей пистолетом увез ее в направлении "Выдубичей". На помощь пришел оказавшийся неподалеку военный.

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В Киеве мужчина похитил жену своего знакомого из-за долга в 7 тысяч долларов (около 287 тыс. грн по курсу). Пострадавшей помог военный, он задержал преступника и вызвал правоохранителей. Теперь вымогателю грозит до 5 лет лишения свободы. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

По данным правоохранителей, инцидент произошел 5 октября около 07:00 возле дома в Оболонском районе столицы. 55-летний киевлянин выследил 43-летнюю женщину и силой посадил ее в автомобиль, после чего связал ей руки и заклеил рот. Затем он угрожал пострадавшей пистолетом, потребовав возвращения 7 тысяч долларов, которые, по словам вымогателя, задолжал ему муж женщины.

После того, как пострадавшая перестала оказывать сопротивление, мужчина поехал с ней в направлении станции метро "Выдубичи". По пути он остановил автомобиль у обочины, чем и воспользовалась женщина, сумев выпрыгнуть из машины и позвать на помощь. На просьбу откликнулся проезжающий неподалеку военный — он задержал вымогателя и вызвал полицию.

Действия похитителя квалифицированы по ч. 2 ст. 146 УК Украины (похищение человека). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения, ему грозит до 5 лет тюрьмы.

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