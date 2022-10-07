Зв'язав руки та відвіз: киянин викрав дружину знайомого через борг у 7 тис. доларів (відео)

Чоловік погрожуючи потерпілій пістолетом вивіз її у напрямку "Видубичів". На допомогу прийшов військовий, що опинився неподалік.

Related video

У Києві чоловік викрав дружину свого знайомого через борг у 7 тисяч доларів (близько 287 тис. грн за курсом). Постраждалій допоміг військовий, він затримав злочинця та викликав правоохоронців. Тепер здирнику загрожує до 5 років позбавлення волі. Про це повідомила прес-служба Київської міської прокуратури.

За даними правоохоронців, інцидент стався 5 жовтня близько 07:00 біля будинку в Оболонському районі столиці. 55-річний киянин вистежив 43-річну жінку та силою посадив її в автомобіль, після чого зв'язав їй руки та заклеїв рота. Потім він погрожував потерпілій пістолетом, зажадавши повернення 7 тисяч доларів, які, за словами здирника, заборгував йому чоловік жінки.

Після того, як потерпіла перестала чинити опір, чоловік поїхав із нею у напрямку станції метро "Видубичі". По дорозі він зупинив автомобіль на узбіччі, чим і скористалася жінка, зумівши вистрибнути з машини і покликати на допомогу. На прохання відгукнувся військовий, що проїжджав неподалік, він затримав здирника і викликав поліцію.

Дії викрадача кваліфіковано за ч. 2 ст. 146 КК України (викрадення людини). Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу, йому загрожує до 5 років в'язниці.

Також ми писали, як відомий український піаніст Євген Хмара став жертвою злодіїв у поїзді.

Раніше в українській поліції повідомили, що в лавах Збройних сил України служать, зокрема, і деякі учасники ОЗУ.