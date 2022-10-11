Один крымчанин, остальные — россияне: в РФ установили личности всех погибших на Крымском мосту

Как выяснилось, жертвами взрыва стали судья из Москвы и уроженец Евпатории, живший в российской столице.

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Россияне установили личности еще двух погибших в результате взрыва на Крымском мосту, сообщают российские СМИ. Ими оказались судья московского арбитражного суда 42-летний Сергей Маслов и 26-летний уроженец Евпатории Глеб Оргеткин, который жил в Москве и работал фитнес-тренером.

Как выяснилось, Маслов купил земельный участок в Крыму, недавно он решил провести на полуострове отпуск. Оргеткин в октябре ежегодно ездил на малую родину, чтобы проведать мать.

Судье принадлежал “Кадиллак”, который утром 8 октября оказался в эпицентре взрыва. Помимо него и Оргеткина в машине находились знакомые судьи - семейная пара из Санкт-Петербурга: 53-летний Эдуард Чучакин и 33-летняя Зоя Сафронова, они работали гидами.

Комментируя гибель россиян, глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров констатировал, что с ними ничего бы не случилось, если бы они не захотели посетить оккупированную Россией территорию.

Напомним, российские силовики считают, что на Крымском мосту взорвался грузовик, за рулем которого был россиянин Махир Юсубов.

Теперь спецслужбы РФ пытаются выяснить, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост. На въезде стоят стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, которые, как заявляется, способны выявлять наркотики, взрывчатку и химические вещества даже спустя 60 суток после последнего контакта.