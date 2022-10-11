Один кримчанин, решта — росіяни: в РФ встановили особи всіх загиблих на Кримському мосту

Як з'ясувалося, жертвами вибуху стали суддя з Москви та уродженець Євпаторії, який жив у російській столиці.

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Росіяни встановили особи ще двох загиблих унаслідок вибуху на Кримському мосту, повідомляють російські ЗМІ. Ними виявилися суддя московського арбітражного суду 42-річний Сергій Маслов і 26-річний уродженець Євпаторії Гліб Оргеткін, який жив у Москві та працював фітнес-тренером.

Як з'ясувалося, Маслов купив земельну ділянку в Криму, нещодавно вирішив провести на півострові відпустку. Оргеткін у жовтні щорічно їздив на малу батьківщину, щоб провідати матір.

Судді належав "Каділлак", який вранці 8 жовтня опинився в епіцентрі вибуху. Крім нього й Оргеткіна в машині знаходилися знайомі судді — сімейна пара із Санкт-Петербурга: 53-річний Едуард Чучакін і 33-річна Зоя Сафронова, вони працювали гідами.

Коментуючи загибель росіян, глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров констатував, що з ними нічого б не сталося, якби вони не захотіли відвідати окуповану Росією територію.

Нагадаємо, російські силовики вважають, що на Кримському мосту вибухнула вантажівка, за кермом якої був росіянин Махір Юсубов.

Тепер спецслужби РФ намагаються з'ясувати, як вантажівка з вибухівкою змогла в'їхати на Кримський міст. На в'їзді стоять стаціонарні інспекційно-доглядові радіотехнічні комплекси СТ-6035, які, як заявляється, здатні виявляти наркотики, вибухівку та хімічні речовини через 60 діб після останнього контакту.