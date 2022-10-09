Вантажівка могла вибухнути на Кримському мосту в день ювілею Путіна, — ЗМІ

Російські журналісти з'ясували подробиці про рейс, який виконував водій фури, що вибухнула. Він намагався виконати замовлення на перевезення плівки до Сімферополя, сподіваючись заробити 48 тисяч рублів.

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Російські спецслужби стверджують, що причиною вибуху на Кримському мосту став підрив вантажівки. ЗМІ з'ясували деталі рейсу, що його виконував водій машини.

За даними "Бази", за кермом перебував росіянин Махір Юсубов. Він узявся перевезти з Армавіру до Сімферополя на оформленій на його племінника вантажівці 21 тонну плівки, покладеної на палети. Замовлення від компанії ПЕК-34 Юсубов отримав 6 жовтня, сподіваючись заробити 48 тис. рублів.

[ + – ] Махір Юсубов отримав замовлення 6 жовтня, сподіваючись заробити на доставці до Криму плівки

Наступного дня машину завантажили в Армавірі та Махір Юсубов вирушив до Криму. На мосту він міг опинитися вже 7 жовтня, коли російський диктатор Володимир Путін відзначав 70-річний ювілей. Проте водій вирішив зробити зупинку за кілька кілометрів від поста, встановленого на в'їзді на міст, щоб поспати. Тоді Юсубов востаннє зателефонував до рідних, повідомивши їм, де знаходиться, а потім він відключив телефон.

Власник машини Самір Юсубов заявив, що жодного стосунку до вибуху на Кримському мосту він не має і підтвердив, що за кермом був його дядько.

За даними журналістів, фактичним власником машини є Махір Юсубов, який оформив її на племінника після аварії. Росіянин залишився винен грошей і, щоб не втратити вантажівку, записав її на родича.

Що відомо про загиблих?

Російські пабліки зазначають, що кількість загиблих під час вибуху на Кримському мосту збільшилася до п'яти. Окрім водія фури загинули водії та пасажири автомобілів Cadillac та Mitsubishi. Зараз у морі вдалося знайти тіла жінки та двох чоловіків.

Стало відомо, що в Cadillac їхала сімейна пара з Санкт-Петербурга: 53-річний Едуард Чучакін та 33-річна Зоя Сафронова. Вони були досить відомими у місті гідами, захоплювалися історією та вели youtube-канал "HedgehogTB", розповідаючи про царську родину Романових.

Раніше повідомлялося, що російські спецслужби намагаються з'ясувати, як вантажівка з вибухівкою змогла в'їхати на Кримський міст. На в'їзді стоять стаціонарні інспекційно-доглядові радіотехнічні комплекси СТ-6035, які, як заявляється, здатні виявляти наркотики, вибухівку та хімічні речовини через 60 діб після останнього контакту.

Нагадаємо, вибух на Кримському мості стався рано-вранці 8 жовтня.