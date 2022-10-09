Грузовик мог взорваться на Крымском мосту в день юбилея Путина, — СМИ

Российские журналисты выяснили подробности о рейсе, который выполнял водитель взорвавшейся фуры. Он подвизался выполнить заказ на перевозку пленки в Симферополь, надеясь заработать 48 тысяч рублей.

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Российские спецслужбы утверждают, что причиной взрыва на Крымском мосту стал подрыв грузовика. СМИ выяснили детали рейса, который выполнял водитель машины.

По данным "Базы", за рулем находился россиянин Махир Юсубов. Он взялся перевезти из Армавира в Симферополь на оформленном на его племянника грузовике 21 тонну пленки, уложенной на паллеты. Заказ от компании "ТЭК-34" Юсубов получил 6 октября, надеясь заработать 48 тыс. рублей.

[ + – ] Махир Юсубов получил заказ 6 октября, надеясь заработать на доставке в Крым пленки

На следующий день машину загрузили в Армавире и Махир Юсубов отправился в Крым. На мосту он мог оказаться уже 7 октября, в день, когда российский диктатор Владимир Путин отмечал 70-летний юбилей. Однако водитель решил сделать остановку в нескольких километрах от поста, установленного на въезде на мост, чтобы поспать. Тогда Юсубов в последний раз позвонил родным, сообщив им, где находится, а затем он отключил телефон.

Владелец машины Самир Юсубов заявил, что никакого отношения к взрыву на Крымском мосту он не имеет и подтвердил, что за рулем находился его дядя.

По данным журналистов, фактическим владельцем машины является Махир Юсубов, который оформил ее на племянника после аварии. Россиянин остался должен денег и, чтобы не лишиться грузовика, записал его на родственника.

Что известно о погибших?

Российские паблики отмечают, что количество погибших во время взрыва на Крымском мосту увеличилось до пяти. Кроме водителя фуры погибли водители и пассажиры автомобилей Cadillac и Mitsubishi. Сейчас в море удалось найти тела женщины и двух мужчин.

Стало известно, что в Cadillac ехала семейная пара из Санкт-Петербурга: 53-летний Эдуард Чучакин и 33-летняя Зоя Сафронова. Они были довольно известными в городе гидами, увлекались историей и вели youtube-канал "HedgehogTB", рассказывая о царской семье Романовых.

Ранее сообщалось, что российские спецслужбы пытаются выяснить, как грузовик со взрывчаткой смог въехать на Крымский мост. На въезде стоят стационарные инспекционно-досмотровые радиотехнические комплексы СТ-6035, которые, как заявляется, способны выявлять наркотики, взрывчатку и химические вещества даже спустя 60 суток после последнего контакта.

Напомним, взрыв на Крымском мосту произошел ранним утром 8 октября.