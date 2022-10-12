В Днепре поднялся уровень воды: берега Оболони подтоплены (фото)

Глава Оболонской РГА Кирилл Фесик поясняет, что уровень в реке поднялся в связи с плановым сбросом воды из Киевского водохранилища и с недавними массовыми обстрелами Украины не связан.

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В Оболонском районе Киева зафиксировали повышение уровня воды в Днепре и подтопление берегов. Вода начала стремительно подниматься и даже затопила часть парка "Наталка".

Ситуацию прокомментировал в своем Facebook руководитель Оболонской районной государственной администрации Кирилл Фесик, который заявил, что это штатная ситуация.

Жители столицы заметили повышение уровня воды в реке Днепр и ее заливах в Оболонском районе столицы. В частности подтоплены берега в парке "Наталка" и рядом с пешеходным мостом, ведущем на остров Оболонский.

[ + – ] Жители Оболони встревожились: парк "Наталка" оказался частично затоплен

[ + – ] Жители Оболони встревожились: парк "Наталка" оказался частично затоплен

[ + – ] Уровень воды поднялся в связи с плановым сбросом из водохранилища

[ + – ] Плановый выброс воды из Киевского водохранилища — это штатная ситуация

Фесик пояснил, что уровень воды поднялся в связи с происходящим плановым сбросом воды согласно нормативам. Поэтому повышения уровня воды не связано с последними ракетными обстрелами россиян.

"За последние несколько дней можем наблюдать незначительный уровень поднятия воды в реке Днепр. Хочу всех успокоить – это штатная ситуация. Проходит плановый выброс воды из Киевского водохранилища, потому не переживаем. Скоро уровень воды выровняется", – прокомментировал Фесик.

[ + – ] Руководитель Оболонской райОГА Кирилл Фесик успокоил киевлян: ситуация штатная и с обстрелами не связана

Отметим, что по данным Центральной геофизической обсерватории, уровень воды в Днепре в районе Киева сейчас составляет 488 сантиметров над уровнем балтийского нуля. До того как за последние две недели выпали обильные осадки, специалисты фиксировали осенний минимум уровня воды в Днепре.

[ + – ] Уровень воды в Днепре в районе Киева сейчас составляет 488 см над уровнем балтийского нуля

Ранее сообщалось, что с 11 октября 2022 года электричество в Киеве планируют выключать в три этапа. Веерные отключения в столице начнутся в том случае, если у компании НЭК "Укрэнерго" возникнет потребность сбалансировать энергосистему.

Напомним, 15 сентября российские военные нанесли ракетный удар по дамбе Карачуновского водохранилища в Кривом Роге. В результате удара были подтоплены 112 частных жилых домов, людей пришлось эвакуировать в Гданцевке и Мотроновке.