У Дніпрі піднявся рівень води: береги Оболоні підтоплені (фото)

Голова Оболонської РДА Кирило Фесик пояснює, що рівень у річці піднявся у зв'язку з плановим скиданням води з Київського водосховища та з нещодавніми масовими обстрілами України не пов'язаний.

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В Оболонському районі Києва зафіксували підвищення рівня води у Дніпрі та підтоплення берегів. Вода почала стрімко підніматися і навіть затопила частину парку "Наталка".

Ситуацію прокоментував у Facebook керівник Оболонської районної державної адміністрації Кирило Фесик, який заявив, що це штатна ситуація.

Мешканці столиці помітили підвищення рівня води у річці Дніпро та її затоках в Оболонському районі столиці. Зокрема підтоплено береги у парку "Наталка" та поряд із пішохідним мостом, що веде на острів Оболонський.

[ + – ] Жителі Оболоні стривожилися: парк "Наталка" виявився частково затоплений

[ + – ] Жителі Оболоні стривожилися: парк "Наталка" виявився частково затоплений

[ + – ] Рівень води піднявся через планове скидання з водосховища

[ + – ] Плановий викид води з Київського водосховища – це штатна ситуація

Фесик пояснив, що рівень води піднявся у зв'язку з плановим скиданням води згідно з нормативами. Тому підвищення рівня води не пов'язане з останніми ракетними обстрілами росіян.

"За останні кілька днів можемо спостерігати незначний рівень підняття води у річці Дніпро. Хочу всіх заспокоїти — це штатна ситуація. Проходить плановий викид води з Київського водосховища, тому не переживаємо. Незабаром рівень води вирівняється", — прокоментував Фесик.

[ + – ] Керівник Оболонської райОДА Кирило Фесик заспокоїв киян: ситуація штатна та з обстрілами не пов'язана

Зазначимо, що, за даними Центральної геофізичної обсерваторії, рівень води в Дніпрі в районі Києва зараз становить 488 сантиметрів над рівнем балтійського нуля. До того, як за останні два тижні випали сильні опади, фахівці фіксували осінній мінімум рівня води в Дніпрі.

[ + – ] Рівень води у Дніпрі в районі Києва зараз становить 488 см над рівнем балтійського нуля

Раніше повідомлялося, що з 11 жовтня 2022 року електрику в Києві планують вимикати у три етапи. Віялові відключення у столиці розпочнуться у тому випадку, якщо в компанії НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему.

Нагадаємо, 15 вересня російські військові нанесли ракетний удар по греблі Карачунівського водосховища у Кривому Розі. Внаслідок удару було підтоплено 112 приватних житлових будинків, людей довелося евакуювати у Гданцівці та Мотронівці.