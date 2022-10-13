Уровень воды в Днепре продолжает расти: киевляне делятся новыми фото подтопленных берегов

В последние дни жители столицы обратили внимание на необычное повышение уровня воды в реке. По данным обсерватории, он уже достиг отметки в полуметра над уровнем балтийского нуля.

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Уровень воды в Днепре продолжает расти. Особенно сильно это заметно на Оболонской набережной, территорию которой река подтапливает еще сильнее. Снимки с набережной публикуют столичные телеграм-каналы в четверг, 13 октября.

Так, если сравнить фотографии с места подтопления, опубликованные в СМИ вчера и сегодня, то можно увидеть, что уровень воды действительно поднялся.

Тем временем Центральная геофизическая обсерватория сегодня сообщила, что уровень воды в Днепре в районе Киева по состоянию на 13 октября составляет уже 500 сантиметров над уровнем балтийского нуля, в то время как вчера этот показатель составлял 496 сантиметров. Отметим, что до этого за последние две недели в столице выпали обильные осадки.

Фото: Соцсети

Вчера Киевская городская государственная администрация объяснила, что повышение уровня воды в Днепре связано с интенсивной работой Киевской и Каневской ГЭС, а показатели не превышают аварийных значений. При этом местные власти со ссылкой на специалистов пообещали, что уровень воды стабилизируется в течение недели.

Напомним, ранее администрация Оболонского района Киева объяснила повышение уровня воды в Днепре "плановым выбросом воды из Киевского водохранилища".

Также мы писали о реакции "Укргидроэнерго" на распространяемую в сети информацию о том, что возможный удар Вооруженных сил РФ по киевской дамбе приведет к катастрофическим последствиям.