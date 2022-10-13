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Украина

Уровень воды в Днепре продолжает расти: киевляне делятся новыми фото подтопленных берегов

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Фото: Соцсети | Уровень воды в Днепре вырос еще сильнее

В последние дни жители столицы обратили внимание на необычное повышение уровня воды в реке. По данным обсерватории, он уже достиг отметки в полуметра над уровнем балтийского нуля.

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Уровень воды в Днепре продолжает расти. Особенно сильно это заметно на Оболонской набережной, территорию которой река подтапливает еще сильнее. Снимки с набережной публикуют столичные телеграм-каналы в четверг, 13 октября.

Так, если сравнить фотографии с места подтопления, опубликованные в СМИ вчера и сегодня, то можно увидеть, что уровень воды действительно поднялся.

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днепр, уровень воды в днепре, уровень воды днепр, днепр киев уровень воды Fullscreen
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Тем временем Центральная геофизическая обсерватория сегодня сообщила, что уровень воды в Днепре в районе Киева по состоянию на 13 октября составляет уже 500 сантиметров над уровнем балтийского нуля, в то время как вчера этот показатель составлял 496 сантиметров. Отметим, что до этого за последние две недели в столице выпали обильные осадки.

днепр уровень воды, уровень воды днепр Fullscreen
днепр уровень воды, уровень воды днепр Fullscreen
днепр уровень воды, уровень воды днепр Fullscreen
днепр уровень воды, уровень воды днепр Fullscreen
днепр уровень воды, уровень воды днепр Fullscreen
днепр уровень воды, уровень воды днепр Fullscreen
Фото: Соцсети
днепр уровень воды, уровень воды днепр
днепр уровень воды, уровень воды днепр
днепр уровень воды, уровень воды днепр
днепр уровень воды, уровень воды днепр
днепр уровень воды, уровень воды днепр
днепр уровень воды, уровень воды днепр

Вчера Киевская городская государственная администрация объяснила, что повышение уровня воды в Днепре связано с интенсивной работой Киевской и Каневской ГЭС, а показатели не превышают аварийных значений. При этом местные власти со ссылкой на специалистов пообещали, что уровень воды стабилизируется в течение недели.

Напомним, ранее администрация Оболонского района Киева объяснила повышение уровня воды в Днепре "плановым выбросом воды из Киевского водохранилища".

Также мы писали о реакции "Укргидроэнерго" на распространяемую в сети информацию о том, что возможный удар Вооруженных сил РФ по киевской дамбе приведет к катастрофическим последствиям.