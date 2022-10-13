Рівень води у Дніпрі продовжує зростати: кияни діляться новими фото підтоплених берегів

В останні дні мешканці столиці звернули увагу на незвичайне підвищення рівня води у річці. За даними обсерваторії, він уже досяг позначки півметра над рівнем балтійського нуля.

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Рівень води у Дніпрі продовжує зростати. Особливо це помітно на Оболонській набережній, територію якої річка підтоплює ще сильніше. Знімки з набережної публікують столичні телеграм-канали у четвер, 13 жовтня.

Так, якщо порівняти фотографії з місця підтоплення, опубліковані в ЗМІ вчора і сьогодні, можна побачити, що рівень води дійсно піднявся.

Рівень води в Дніпрі, що проходить крізь Київ, станом на 13 жовтня становить вже 500 сантиметрів над рівнем балтійського нуля. Водночас вчора, згідно з даними Центральної геофізичної обсерваторії, показник був на рівні 496 сантиметрів. Зазначимо, що раніше за останні два тижні в столиці випали сильні опади.

Фото: Соцсети

Учора Київська міська державна адміністрація пояснила, що підвищення рівня води у Дніпрі пов'язане з інтенсивною роботою Київської та Канівської ГЕС, а показники не перевищують аварійних значень. При цьому місцева влада з посиланням на фахівців пообіцяла, що рівень води стабілізується протягом тижня.

Нагадаємо, раніше адміністрація Оболонського району Києва пояснила підвищення рівня води у Дніпрі "плановим викидом води з Київського водосховища".

Також ми писали про реакцію "Укргідроенерго" на інформацію, що поширюється в мережі, про те, що можливий удар Збройних сил РФ по київській дамбі призведе до катастрофічних наслідків.