Мужественный народ: украинцам в лице президента Зеленского присудили премию Сахарова (видео)

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что в этом году нет более достойного кандидата на высокую награду, чем народ Украины.

Related video

Европейский парламент решил присудить главную награду Евросоюза в области прав человека — премию Сахарова — народу Украины в лице президента Владимира Зеленского. Об этом в Twitter сообщила президент Европарламента Роберта Метсола.

В своем выступлении перед депутатами она подчеркнула, что украинский народ героически защищает не только свою родину, но и европейские ценности. Поэтому нет более достойного кандидата, чем народ Украины.

"Они рисковали жизнью, защищая ценности Европы: свободу, демократию, верховенство права. Нет больше никого, кто больше заслуживает этой награды", — заявила Метсола под аплодисменты присутствующих.

Позже она опубликовала в Twitter пост, где поздравила мужественный народ Украины, который стал лауреатом премии.

"Они отстаивают то, во что верят. Борются за наши ценности. Защищают демократию, свободу и верховенство права. Рискуют жизнью ради нас. Никого не достойнее. Поздравляем мужественный народ Украины", — написала она в публикации.

Премию будут вручать на церемонии в Страсбурге 14 декабря. В этом году претендентами на высокую награду были журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, который сейчас находится в британской тюрьме, а также Колумбийская комиссия правды.

Ранее в интервью Euronews социал-демократ из Португалии Педру Маркеш заявил, что среди депутатов Европарламента существует твердый консенсус в отношении того, что в этом году народ Украины должен быть удостоен премии Сахарова за мужественную борьбу за право свободно жить в своей стране и за свое самоопределение.

Напомним, 7 сентября стало известно, что украинцы и президент Владимир Зеленский были номинированы на премию имени Сахарова, которую присуждают за свободу мысли.

В 2021 году лауреатом этой премии стал российский оппозиционный деятель Алексей Навальный. Российский оппозиционер стал номинантом премии по инициативе Европейской народной партии (ЕНП) и фракции "Обновить Европу".