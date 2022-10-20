Мужній народ: українцям в особі президента Зеленського присудили премію Сахарова (відео)

Президентка Європарламенту Роберта Метсола заявила, що цьогоріч немає гіднішого кандидата на високу нагороду, ніж народ України.

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Європейський парламент вирішив присудити головну нагороду Євросоюзу з прав людини — премію Сахарова — народу України в особі президента Володимира Зеленського. Про це у Twitter повідомила президентка Європарламенту Роберта Метсола.

У своєму виступі перед депутатами вона наголосила, що український народ героїчно захищає не лише свою батьківщину, а й європейські цінності. Тому немає гіднішого кандидата, ніж народ України.

"Вони ризикували життям, захищаючи цінності Європи: свободу, демократію, верховенство права. Немає більше нікого, хто більше заслуговує на цю нагороду", — заявила Метсола під оплески присутніх.

Пізніше вона опублікувала у Twitter твіт, де привітала мужній народ України, який став лауреатом премії.

"Вони відстоюють те, у що вірять. Борються за наші цінності. Захищають демократію, свободу та верховенство права. Ризикують життям заради нас. Нікого не гідніший. Вітаємо мужній народ України", — написала вона у публікації.

Премію вручатимуть на церемонії у Страсбурзі 14 грудня. Цьогоріч претендентами на високу нагороду були журналіст і засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж, який зараз перебуває у британській в'язниці, а також Колумбійська комісія правди.

Раніше в інтерв'ю Euronews соціал-демократ із Португалії Педру Маркеш заявив, що серед депутатів Європарламенту існує твердий консенсус щодо того, що цього року народ України має бути удостоєний премії Сахарова за мужню боротьбу за право вільно жити у своїй країні та за своє самовизначення.

Нагадаємо, 7 вересня стало відомо, що українці та президент Володимир Зеленський були номіновані на премію імені Сахарова, яку присуджують за свободу думки.

У 2021 році лауреатом цієї премії став російський опозиційний діяч Олексій Навальний. Російський опозиціонер став номінантом премії з ініціативи Європейської народної партії (ЄНП) та фракції "Оновити Європу".