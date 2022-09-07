За свободу думки: народ України та Зеленський номіновані на премію Сахарова

Група Європейської народної партії в Європарламенті наголосила, що українці щодня захищають європейські цінності на полях битв і гідні цієї нагороди. Минулого року лауреатом премії став Олексій Навальний.

Група Європейської народної партії (ЄНП) номінувала всіх українців і президента Володимира Зеленського на премію ім. Сахарова за свободу думки. Про це повідомляється на офіційному сайті ЄНП.

"У нас немає сумнівів, що мужній народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським гідний того, щоб цього року отримати Сахаровську премію за свободу думки", — прокоментувала депутатка Європарламенту та заступниця голови групи ЄНП із закордонних справ Раса Юкнявічене.

Вона наголосила, що українці щодня захищають європейські цінності на полі бою.

"Я сподіваюся, що наше висування буде підтримане всіма політичними групами в Європейському парламенті", — додала Юкнявічене.

Як зазначається на сайті, група ЄНП від початку повномасштабної війни підтримувала Україну і наполягала на вжитті конкретних заходів щодо країни-агресора. Так, члени партії одними з перших закликали ввести ембарго на російську нафту, вугілля, ядерне паливо та газ, а також виключити російські банки із системи SWIFT, що пізніше було зроблено Євросоюзом.

Європейська народна партія є найбільшою політичною групою у Європарламенті. В ЄНП входять 176 членів з усіх країн-членів ЄС.

Навіщо дають премію Сахарова?

Премія ім. Сахарова — головна нагорода Євросоюзу в галузі прав людини. Її традиційно присуджують за свободу думки. Премію заснували в 1988 році на честь радянського фізика та правозахисника Андрія Сахарова.

Члени Європейського парламенту можуть висувати кандидатів на премію Сахарова у вересні кожного року. Кожен кандидат має заручитися підтримкою щонайменше 40 членів парламенту, і кожен депутат може підтримати лише одну кандидатуру.

Ім'я лауреата премії оголошується у жовтні, а церемонія нагородження відбувається у грудні на пленарному засіданні парламенту в Страсбурзі. Премію вручає голова Європейського Парламенту. Її грошовий розмір складає 50 тисяч євро.

У 2020 році лауреатами премії стала демократична опозиція Білорусі на чолі зі Світланою Тихановською.

[ + – ] У 2020 році премію Сахарова отримала опозиція Білорусі

Минулого року за свободу думки нагородили російського опозиційного політика Олексія Навального.

Нагадаємо, Володимир Зеленський першим поговорив із новою прем'єркою Великої Британії Ліз Трасс. Новопризначена глава британського уряду погодилася відвідати Україну найближчим часом.