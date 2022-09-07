Запросив в Україну: Зеленський першим поговорив із новим прем'єром Великобританії Ліз Трасс

Президент України заявив, що поговорив із Трас про визнання Росії країною-терористом. Новий прем'єр Великобританії погодилася відвідати Україну найближчим часом.

Президент України Володимир Зеленський першим серед іноземних лідерів зв'язався та поговорив із новим прем'єр-міністром Великобританії Ліз Трасс. Про це Зеленський написав у себе у Twitter.

Він заявив, що розмова відбулася 6 вересня, коли Трасс офіційно очолив британський уряд.

Президент написав, що запросив її в Україну, а також подякував за надану Києву економічну та військову підтримку.

"Подякував народу Великобританії за лідерську оборонну та економічну підтримку. Важливо, що Великобританія готова до подальшого посилення. Приділили увагу гарантіям безпеки", — написав Зеленський.

Крім того, президент написав, що з Трас вони обговорили участь Великобританії у відновленні України, а також подальший тиск на Росію. За його словами, було визначено мету — зупинити агресію та притягнути винних до відповідальності, а також визнати Росію державою-терористом.

Пізніше на сайті уряду Великобританії написали, що Трас ухвалила запрошення Зеленського відвідати Україну.

"Прем'єр-міністр сказала, що сподівається на співпрацю з президентом у найближчі тижні та місяці, а також рада погодитися на запрошення відвідати Зеленського найближчим часом в Україні", – сказано в повідомленні.

Крім того, там написано, що Трасс високо оцінює боротьбу українців за свій суверенітет. Вона впевнена, що Україна має здобути перемогу у війні, а Росія має зазнати поразки.

Раніше Фокус писав, що Ліз Трасс офіційно очолила уряд Великобританії. Переможниця виборів на посаду британського прем'єра вже отримала від королеви Єлизавети ІІ завдання розпочати формування нового кабінету міністрів.

Ще нагадаємо, що Борис Джонсон залишив резиденцію глави уряду і виступив із прощальною промовою. Борис Джонсон передав посаду прем’єр-міністра Великобританії Ліз Трасс. У своєму останньому слові епатажний політик, який став улюбленцем українців, заявив, що Путін не зможе залякувати британців енергетичною кризою.