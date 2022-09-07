Пригласил в Украину: Зеленский первым поговорил с новым премьером Великобритании Лиз Трасс

Президент Украины заявил, что поговорил с Трасс о признании России страной-террористом. Новый премьер Великобритании согласилась посетить Украину в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский первым среди иностранных лидеров связался и поговорил с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Об этом Зеленский написал у себя в Twitter.

Он заявил, что разговор состоялся 6 сентября, когда Трасс официально возглавила британское правительство.

Президент написал, что пригласил ее в Украину, а также поблагодарил за оказанную Киеву экономическую и военную поддержку.

"Поблагодарил народ Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку. Важно, что Великобритания готова к дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", — написал Зеленский.

Кроме того, президент написал, что с Трасс они обсудили участие Великобритании в восстановлении Украины, а также дальнейшее давление на Россию. По его словам, была определена цель — остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности, а также признать Россию государством-террористом.

Позже на сайте правительства Великобритании написали, что Трасс приняла приглашение Зеленского посетить Украину.

"Премьер-министр сказала, что надеется на сотрудничество с президентом в ближайшие недели и месяцы, а также рада принять приглашение посетить Зеленского в ближайшее время в Украине", – сказано в сообщении.

Кроме того, там же написано, что Трасс высоко оценивает борьбу украинцев за свой суверенитет. Она уверена, что Украина должна одержать победу в войне, а Россия потерпеть поражение.

Ранее Фокус писал, что Лиз Трасс официально возглавила правительство Великобритании. Победительница выборов на должность британского премьера уже получила от королевы Елизаветы II задание приступить к формированию нового кабинета министров.

Еще напомним, что Борис Джонсон покинул резиденцию главы правительства и выступил с прощальной речью. Борис Джонсон передал должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. В своем последнем слове эпатажный политик, ставший любимцем украинцев, заявил, что Путин не сможет запугивать британцев энергетическим кризисом.