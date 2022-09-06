Джонсон покинул резиденцию главы правительства и выступил с прощальной речью (видео)

Сегодня Борис Джонсон передает должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. В своем последнем слове эпатажный политик, ставший любимцем украинцев, заявил, что Путин не сможет запугивать британцев энергетическим кризисом.

Сегодня, 6 сентября, Борис Джонсон официально передает должность премьер-министра Великобритании Лиз Трасс. Он уже покинул резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне и выступил со своей заключительной речью. Об этом сообщается в Twitter главы правительства.

В своем последнем слове эпатажный британский политик, полюбившийся украинцам за свою всеобъемлющую и бескомпромиссную поддержку страны, подчеркнул, что президенту РФ Владимиру Путину не удастся запугать и шантажировать британцев энергетическим кризисом, связанным с поставками газа из страны-агрессора.

[ + – ] Борис Джонсон со своей женой у дверей официальной резиденции главы правительства.

"Я знаю, что Лиз Трасс и исполненное сочувствия консервативное правительство сделают все возможное, чтобы провести людей из-за этого кризиса, эта страна выстоит и мы победим. И если Путин думает, что он может добиться успеха, шантажируя или запугивая британский народ, то он в полном заблуждении", – в частности, прокомментировал Джонсон.

Он упомянул о поставках оружия в Украину, подчеркнув, что это, возможно, также помогло изменить ход "крупнейшей европейской войны за 80 лет".

[ + – ] Прощальная речь Бориса Джонсона.

Премьер-министр поблагодарил всех, кто помогал ему в его должности, в том числе тех, кто заботился о его семье в официальной резиденции, включая пса Дилана и кошку Ларри.

[ + – ] Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит.

В то же время он пообещал, что будет поддерживать нового главу правительства на каждом этапе ее пути.

"Я похож на одну из тех ракет-носителей, которая выполнила свою функцию. Я бы осторожно снова вошел в атмосферу и незаметно хлюпал в каком-то отдаленном и непонятном уголке Тихого океана", — добавил британский политик.

После прощального выступления Джонсон и его преемница Трасс отправляются на одном самолете в Шотландию. В замке Балморал королева Великобритании Елизавета II проведет официальную церемонию передачи власти.

Напомним, Фокус рассказывал, чего ждать Украине от нового премьера Великобритании Лиз Трасс. Лиз Трасс заняла жесткую антипутинскую позицию, многие эксперты ждут от нее подражание шагам Бориса Джонсона.

Ранее Трасс сообщала, что сделает первым делом, когда станет премьером Британии. Политик хочет посетить Украину и заверить украинцев в дальнейшей поддержке.