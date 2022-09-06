Джонсон залишив резиденцію глави уряду й виступив із прощальною промовою (відео)

Сьогодні Борис Джонсон передає посаду прем’єр-міністра Великобританії Ліз Трасс. У своєму останньому слові епатажний політик, який став улюбленцем українців, заявив, що Путін не зможе залякувати британців енергетичною кризою.

Сьогодні, 6 вересня, Борис Джонсон офіційно передає посаду прем'єр-міністра Великої Британії Ліз Трасс. Він уже залишив резиденцію на Даунінг-стріт у Лондоні та виступив зі своєю заключною промовою. Про це повідомляється у Twitter глави уряду.

У своєму останньому слові епатажний британський політик, який полюбився українцям за всеосяжну та безкомпромісну підтримку країни, підкреслив, що президенту РФ Володимиру Путіну не вдасться залякати й шантажувати британців енергетичною кризою, пов'язаною з постачанням газу з країни-агресора.

[ + – ] Борис Джонсон зі своєю дружиною біля дверей офіційної резиденції глави уряду

"Я знаю, що Ліз Трасс і сповнений співчуття консервативний уряд зроблять усе можливе, щоб провести людей через цю кризу, ця країна вистоїть, і ми переможемо. І якщо Путін думає, що він може досягти успіху, шантажуючи або залякуючи британський народ, то він у повній помилці", – зокрема, прокоментував Джонсон.

Він згадав про постачання зброї в Україну, наголосивши, що це, можливо, також допомогло змінити хід "найбільшої європейської війни за 80 років".

[ + – ] Прощальна промова Бориса Джонсона

Прем'єр-міністр подякував усім, хто допомагав йому на його посаді, зокрема тим, хто дбав про його сім'ю в офіційній резиденції, включаючи пса Ділана та кішку Ларрі.

[ + – ] Борис Джонсон залишає резиденцію на Даунінг-стріт

Водночас він пообіцяв, що підтримуватиме нову главу уряду на кожному етапі її шляху.

"Я схожий на одну з тих ракет-носіїв, яка виконала свою функцію. Я б обережно знову увійшов в атмосферу та непомітно хлюпав би в якомусь віддаленому та незрозумілому куточку Тихого океану", — додав британський політик.

Після прощального виступу Джонсон і його наступниця Трасс вирушають на одному літаку в Шотландію. У замку Балморал королева Великобританії Єлизавета ІІ проведе офіційну церемонію передачі влади.

Нагадаємо, Фокус розповідав, на що чекати Україні від нового прем'єра Великобританії Ліз Трасс. Ліз Трасс зайняла жорстку антипутінську позицію, багато експертів чекають від неї наслідування кроків Бориса Джонсона.

Раніше Трасс повідомляла, що зробить насамперед, коли стане прем'єркою Британії. Політикиня хоче відвідати Україну та запевнити українців у подальшій підтримці.