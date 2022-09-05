"Залізна леді" проти Путіна: чого чекати Україні від нової прем'єрки Великобританії Ліз Трасс

Ліз Трасс, будучи головою Форін-офісу, зайняла жорстку антипутінську позицію, багато експертів чекають від неї наслідування кроків Бориса Джонсона. Політикиня обіцяла одразу зателефонувати Володимиру Зеленському, якщо її оберуть лідеркою партії торі. Фокус підготував матеріал про нову прем'єрку Великобританії та її ставлення до РФ та України.

У Великій Британії 5 вересня оголосили переможицю перегонів за крісло лідера Консервативної партії (торі) та майбутню прем'єр-міністерку — нею стала 47-річна Ліз Трасс. Колишня глава МЗС прийшла на зміну Борису Джонсону, який прославився підтримкою України та залишив посаду через масові звільнення урядовців.

До цієї перемоги Трасс витримала гонку за крісло з ексканцлером Казначейства Ріші Сунаком, обидва кандидати вели літню передвиборчу кампанію. Після четвертого туру виборів лідирував Сунак — він набрав 118 голосів, а Трасс — 86.

У фінальному турі виборів Ліз Трасс перемогла Ріші Сунака, набравши на 21 тисячу голосів членів партії більше, ніж її суперник. Трасс обрали з результатом у 57,4% голосів — менше, ніж у будь-якого попереднього лідера торі.

Після перемоги Ліз Трасс виголосила промову, де окреслила основні пріоритети на своїй посаді — забезпечити "велику перемогу" торі на виборах у 2024 році.

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Ставлення Ліз Трас до Росії — що нова прем'єрка говорила про Володимира Путіна

Ліз Трасс на позиції глави Форін-офісу зайняла жорстку антипутцнську позицію, тому її політика щодо сучасної Росії не зміниться. Засудження дій президента Росії Володимира Путіна в Україні спричинило її популярність серед торі, написала The Guardian.

Якщо Путіна не зупинити, він принесе війну до країн Балтії, Польщі, Молдови та Західних Балкан, усе це виллється в конфлікт з НАТО, заявляла вона в інтерв'ю таблоїду Daily Mail 20 лютого.

"Путін публічно зголосився створити Велику Росію. Він хоче повернутися до ситуації, яка була раніше, коли Росія контролювала величезні ділянки Східної Європи", — зазначила Трасс.

У Москві на зустрічі з російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим 10 лютого стався знаковий курйоз під час обговорення військового загострення поблизу кордонів РФ із Україною. Трасс тоді акцентувала увагу на необхідності відведення військ і запитала Лаврова: "Ви ж визнаєте суверенітет Росії над Ростовською та Воронезькою областями?"

"Великобританія ніколи не визнає суверенітету Росії над цими регіонами", — зазначила йому після короткої паузи глава британського МЗС.

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Після лютневого повномасштабного вторгнення Росії в Україну Трасс говорила про безглуздість мирних переговорів із Росією до її поразки. Країни Заходу мають постаратися, щоб Збройні Сили України виграли, адже це єдиний спосіб миру в усій Європі, наголошувала чиновниця.

До приходу на посаду прем'єр-міністерки Трасс обіцяла "взятися за справу" — забезпечити поразку Росії у війні й одночасно підняти економіку Великобританії.

Одним із пунктів передвиборчої програми Трасс було збільшення бюджетних витрат на військові цілі до 2030 року з нинішніх 2,1% до 3% ВВП. У перерахунку на долари Великобританія витрачає на військові потреби приблизно 60 млрд на рік — більше за інші країни НАТО, крім США.

Ліз Трасс про Україну — нова прем'єр-міністерка Великобританії стане "найбільшим другом"

Після приходу Ліз Трасс на посаду прем'єр-міністерки Великобританія не кардинально змінюватиме політику щодо України. У зовнішньополітичному курсі вона прагнутиме завершити російську агресію в Україні. Багато в чому вона наслідуватиме політику Бориса Джонсона.

[ + – ] Ліз Трасс після обрання лідеркою Консервативної партії обіцяла приїхати в Україну

"Як прем'єр-міністерка я буду найбільшим другом України, піду стопами Джонсона. Я повністю віддана поразці Путіна, не час говорити про поступки та компроміси жахливому диктатору", — додала Ліз Трасс.

В останньому турі дебатів Ліз Трасс пообіцяла в разі обрання лідеркою Консервативної партії одразу зателефонувати президентові України Володимиру Зеленському. Нова прем'єрка підтвердила бажання приїхати в Україну та запевнити українців у повній підтримці Великобританією в майбутньому.

Крім того, Трасс обіцяє, що її країна візьме найактивнішу участь у повоєнному відновленні України.

Ліз Трасс — третя жінка в історії Великобританії на посаді глави уряду

Колишня міністерка закордонних справ стане третьою жінкою, яка очолила британський уряд, її попередниці — Маргарет Тетчер і Тереза Мей. Її офіційний вступ на посаду намічений на 6 вересня після зустрічі з королевою Єлизаветою.

ВВС пише, що в минулому Ліз Трасс у 1980-х роках дотримувалася ліберально-демократичних поглядів і виступала проти політики Маргарет Тетчер. Тепер вона стверджує, що є "охоронцем тетчерівського полум'я".

У дитинстві вона разом із матір'ю брала участь у маршах за ядерне роззброєння. Тоді демонстранти виступали проти рішення уряду Тетчер дозволити установку ядерних боєголовок США на колишній базі королівських ВПС RAF Greenham Common на захід від Лондона.

Перетворення з лібералки на консерваторку до кінця її навчання в Оксфорді шокувало її лівих батьків, пишуть журналісти.

"Зміна поглядів була найкращим і найвірогіднішим способом для неї досягти успіху в політиці та втілити в життя те, що вона хоче", — говорив про Трасс колишній член Оксфордської ліберальної демократичної партії, а нині генеральний директор аналітичного центру "Інститут економічних питань" Марк Літтлвуд.

Прихильники Ліз Трасс у партії торі бачать у ній стійкі та рішучі якості, якими вони захоплювалися в Маргарет Тетчер. Сама Трасс, як зазначає британська преса, копіює в медіа образ "залізної леді" — фотографується на танку в Східній Європі або одягає синю блузку для участі в теледебатах.

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Критики Трасс, яких багато в її власній партії, говорять про відсутність багатьох навичок Тетчер.

"Вона не може виявити інтелектуальну значимість, натомість покладаючись на дешеві гасла, і щосили намагаючись вимовляти переконливі промови. Ця якість може швидко спливти на поверхню під час боротьби за місце на Даунінг-стріт", — зазначає газета The Guardian.

Нагадаємо, що Великобританія розширила програму підготовки Збройних Сил України з 3 до 5 тижнів. Військових навчать навичок ведення бою в місті й окопах, на транспортних засобах і в полі.

Борис Джонсон раніше писав, що через війну в Україні на Великобританію чекають дуже важкі наступні кілька місяців, але незважаючи на це, схиляти Україну до переговорів із РФ ніхто не буде.