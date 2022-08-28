Наступні кілька місяців війни в Україні будуть дуже важкими, — Борис Джонсон

Британський прем'єр-міністр заявив, що військове вторгнення Росії в Україну дорого коштує Великій Британії, але жодних угод із Путіним не буде.

Через війну в Україні наступні кілька місяців будуть дуже важкими для Великої Британії, вважає Борис Джонсон. Але це не стане причиною того, що британський уряд схилятиме Україну до переговорів із Росією. Про це британський прем'єр-міністр написав у своїй колонці для видання The Mail.

За словами Джонсона, рахунки за електроенергію та інші енергоносії зростуть, і від цього постраждають жителі Великої Британії. Але причиною енергетичної кризи є рішення Путіна розв'язати війну проти України.

Джонсон пише, що це вторгнення дорого коштує жителям Великої Британії і Путіну це подобається.

"Президент Росії вважає, що європейські політики перестануть вести боротьбу і підтримувати Україну. Путін вважає, що взимку через дорогі енергоносії ми знімемо санкції, випрошуватимемо російські нафту і газ. Також він думає, що ми втомимося підтримувати Україну та схилятимемо цю країну до укладання угоди з Путіним. Але цього не буде. Україна може перемогти у цій війні та переможе. Переможцем буде і Велика Британія", — пише у своїй колонці Джонсон.

За словами британського прем'єра, незважаючи на війну, що триває в Україні, з кожним місяцем позиції Путіна слабшають, і він втрачає здатність шантажувати Європу.

"Ми вже позбавляємось залежності від російських вуглеводнів. У червні вперше за десятиліття ми не імпортували паливо з Росії. Велика Британія вже збільшила видобуток свого газу. Ми будуємо вітряні електростанції, реалізуємо нові проєкти атомних електростанцій. Ми стаємо менш уразливими перед тиском Путіна", — заявляє Джонсон.

За словами Бориса Джонсона, Путіну не можна дозволити уникнути покарання за розв'язану ним війну в Україні, бо вона на цьому не зупиниться і буде вторгнення в іншу країну, яка була частиною колишнього Радянського Союзу.

"Ми маємо продовжувати підтримувати українців. Вони мають значні військові успіхи і ця країна непереможна. Тому західним країнам потрібно збільшити підтримку України", — пише Джонсон.

Нагадуємо, що Борис Джонсон відвідав Україну в День Незалежності й оголосив про новий пакет військової допомоги на 54 мільйони фунтів стерлінгів.

Також Фокус писав про те, що, за словами британського прем'єр-міністра, президент Росії планує захопити нові території України. Джонсон заявив, що Путін готує більше фіктивних референдумів на захоплених територіях.