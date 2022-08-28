Следующие несколько месяцев войны в Украине будут очень тяжелыми, - Борис Джонсон

Британский премьер-министр заявил, что военное вторжение России в Украину дорого обходится Великобритании, но никаких сделок с Путиным не будет.

Из-войны в Украине следующие несколько месяцев будут очень тяжелыми для Великобритании, считает Борис Джонсон. Но это не станет причиной того, что британское правительство будет склонять Украину к переговорам с Россией. Об этом британский премьер-министр написал в своей колонке для издания The Mail.

По словам Джонсона, счета за электроэнергию и другие энергоносители вырастут и от этого пострадают жители Великобритании. Но причиной энергетического кризиса является решение Путина развязать войну против Украины.

Джонсон пишет, что это вторжение в дорого обходится жителям Великобритании и Путину это нравится.

"Президент России считает, что европейские политики перестанут вести борьбу и поддерживать Украину. Путин считает, что зимой из-за дорогих энергоносителей мы снимем санкции, будем выпрашивать российские нефть и газ. Также он думает, что мы устанем поддерживать Украину и будем склонять эту страну к заключению сделки с Путиным. Но этого не будет. Украина может победить в этой войне и победит. Победителем будет и Великобритания", — пишет в своей колонке Джонсон.

По словам британского премьера, несмотря на продолжающуюся войну в Украине, с каждым месяцем позиции Путина слабеют, и он теряет способность шантажировать Европу.

"Мы уже избавляемся от зависимости от российских углеводородов. В июне впервые за десятилетия мы не импортировали топливо из России. Великобритания уже увеличила добычу своего газа. Мы строим ветряные электростанции, реализуем новые проекты атомных электростанций. Мы становимся менее уязвимыми перед давлением Путина", — заявляет Джонсон.

По словам Бориса Джонсона, Путину нельзя позволить избежать наказания за развязанную им войну в Украине, потому как она на этом не остановится и будет вторжение в другую страну, которая была частью бывшего Советского Союза.

"Мы должны продолжать поддерживать украинцев. Они имеют значительные военные успехи и эта страна непобедима. Поэтому западным странам нужно увеличить поддержку Украины", — пишет Джонсон.

Напоминаем, что Борис Джонсон посетил Украину в День независимости и объявил о новом пакете военной помощи на 54 миллионов фунтов стерлингов.

Также Фокус писал о том, что по словам британского премьер-министра, президент России планирует захватить новые территории Украины. Джонсон заявил, что Путин готовит больше фиктивных референдумов на захваченных территориях.