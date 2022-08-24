"Война показала настоящих друзей": Борис Джонсон неожиданно прибыл в Киев (фото, видео)

Британский премьер встретился с украинскими топ-чиновниками и прогулялся по центру Киева с Владимиром Зеленским. В День Независимости Украины Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи на 54 миллионов фунтов стерлингов.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 августа прибыл в Киев. Об этом английский премьер сообщил в Twitter.

Визит Джонсона в Украину не анонсировали ни в СМИ, ни пресс-службы украинских или британских ведомств. Джонсон заявил о вере в победу Украины в полномасштабной войне с Россией.

"Происходящее в Украине важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве. Великобритания будет и впредь поддерживать наших украинских друзей", – отметил премьер.

Британский премьер разместил у себя в Twitter поздравительную открытку по случаю 31-й годовщины независимости Украины.

[ + – ] Борис Джонсон поздравил Украину с Днем Независимости

"В День Независимости Украины и каждый день Великобритания будет #StandWithUkraine", – подписал он фото.

Глав Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что визит в Киев Бориса Джонсона в День Независимости Украины еще раз подчеркивает крепкость двусторонних отношений между странами.

"Великобритания и премьер Джонсон сделали очень многое для поддержки Украины в противостоянии с РФ. Мы вместе приближаем победу в битве за ценности и свободу. Война показала нам настоящих друзей", – заметил Ермак.

Глава ОП разместил фото, где Джонсон приветствовал его, главу МИД Дмитрия Кулебу, министра обороны Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

[ + – ] Борис Джонсон встретился с украинскими чиновниками

После встречи с украинскими чиновниками Джонсон прогулялся по Майдану Независимости и Крещатику с Владимиром Зеленским.

Микродроны Black Hornet – Джонсон объявили о пакете военной помощи

Борис Джонсон в честь Дня независимости Украины объявил о предоставлении нового пакета военной помощи ВСУ на 54 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут 850 микродронов Black Hornet, сообщили в канцелярии британского премьера.

Эти дроны разработаны специально для использования в городах и деревнях. Они помогают легко обнаружить приближающиеся силы врага. Каждый дрон передает видео и картинку с места событий, наземные силы смогут с помощью них безопасно защищать городские районы.

Стоимость пакета военной помощи оценивается в размере 54 миллионов фунтов стерлингов. Великобритания готовится передать Украине машины для поиска мин для разминирования украинских водоемов, уточнили в правительстве.

Великобритания предоставила Украине военную и финансовую помощь на более, чем 2,3 млрд фунтов стерлингов после начала полномасштабной войны с Россией.

Напомним, что резиденцию Бориса Джонсона на Даунинг-стрит украсили сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины.

Накануне незапланированного визита в Киев британский премьер записал видеообращение, в котором заявил, что Великобритания передала Украине больше вооружения, чем другие европейские страны.

Зеленский в обращении по случаю Дня Независимости подчеркнул важность отношений Бориса Джонсона с руководством Украины.