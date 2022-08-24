"Война показала настоящих друзей": Борис Джонсон неожиданно прибыл в Киев (фото, видео)
Британский премьер встретился с украинскими топ-чиновниками и прогулялся по центру Киева с Владимиром Зеленским. В День Независимости Украины Борис Джонсон объявил о новом пакете военной помощи на 54 миллионов фунтов стерлингов.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 24 августа прибыл в Киев. Об этом английский премьер сообщил в Twitter.
Визит Джонсона в Украину не анонсировали ни в СМИ, ни пресс-службы украинских или британских ведомств. Джонсон заявил о вере в победу Украины в полномасштабной войне с Россией.
"Происходящее в Украине важно для всех нас. Именно поэтому я сегодня в Киеве. Великобритания будет и впредь поддерживать наших украинских друзей", – отметил премьер.
Британский премьер разместил у себя в Twitter поздравительную открытку по случаю 31-й годовщины независимости Украины.
"В День Независимости Украины и каждый день Великобритания будет #StandWithUkraine", – подписал он фото.
Глав Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что визит в Киев Бориса Джонсона в День Независимости Украины еще раз подчеркивает крепкость двусторонних отношений между странами.
"Великобритания и премьер Джонсон сделали очень многое для поддержки Украины в противостоянии с РФ. Мы вместе приближаем победу в битве за ценности и свободу. Война показала нам настоящих друзей", – заметил Ермак.
Глава ОП разместил фото, где Джонсон приветствовал его, главу МИД Дмитрия Кулебу, министра обороны Алексея Резникова и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
После встречи с украинскими чиновниками Джонсон прогулялся по Майдану Независимости и Крещатику с Владимиром Зеленским.
Микродроны Black Hornet – Джонсон объявили о пакете военной помощи
Борис Джонсон в честь Дня независимости Украины объявил о предоставлении нового пакета военной помощи ВСУ на 54 миллионов фунтов стерлингов. В него войдут 850 микродронов Black Hornet, сообщили в канцелярии британского премьера.
Эти дроны разработаны специально для использования в городах и деревнях. Они помогают легко обнаружить приближающиеся силы врага. Каждый дрон передает видео и картинку с места событий, наземные силы смогут с помощью них безопасно защищать городские районы.
Стоимость пакета военной помощи оценивается в размере 54 миллионов фунтов стерлингов. Великобритания готовится передать Украине машины для поиска мин для разминирования украинских водоемов, уточнили в правительстве.
Великобритания предоставила Украине военную и финансовую помощь на более, чем 2,3 млрд фунтов стерлингов после начала полномасштабной войны с Россией.
Напомним, что резиденцию Бориса Джонсона на Даунинг-стрит украсили сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости Украины.
Накануне незапланированного визита в Киев британский премьер записал видеообращение, в котором заявил, что Великобритания передала Украине больше вооружения, чем другие европейские страны.
Зеленский в обращении по случаю Дня Независимости подчеркнул важность отношений Бориса Джонсона с руководством Украины.