"Війна показала справжніх друзів": Борис Джонсон несподівано прибув у Київ (фото, відео)

Британський прем'єр зустрівся з українськими топчиновниками та прогулявся по центру Києва з Володимиром Зеленським. У День Незалежності України Борис Джонсон оголосив про новий пакет військової допомоги на 54 мільйони фунтів стерлінгів.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 24 серпня прибув у Київ. Про це англійський прем'єр повідомив у Twitter.

Візит Джонсона в Україну не анонсували ані в ЗМІ, ані пресслужби українських чи британських відомств. Джонсон заявив про віру в перемогу України у повномасштабній війні з Росією.

"Те, що відбувається в Україні, важливо для всіх нас. Саме тому я сьогодні в Києві. Великобританія й надалі підтримуватиме наших українських друзів", — зазначив прем'єр.

Британський прем'єр розмістив у Twitter вітальну листівку з нагоди 31-ої річниці незалежності України.

[ + – ] Борис Джонсон привітав Україну з Днем Незалежності

"У День Незалежності України та щодня Великобританія буде #StandWithUkraine", — підписав він фото.

Глава Офісу президента України Андрій Єрмак зазначив, що візит у Київ Бориса Джонсона в День Незалежності України ще раз наголошує на міцності двосторонніх відносин між країнами.

"Великобританія та прем'єр Джонсон зробили дуже багато для підтримки України в протистоянні з РФ. Ми разом наближаємо перемогу в битві за цінності й свободу. Війна показала нам справжніх друзів", — зауважив Єрмак.

Глава \ОП розмістив фото, де Джонсон привітав його, главу МЗС Дмитра Кулебу, міністра оборони Олексія Резнікова та головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

[ + – ] Борис Джонсон зустрівся з українськими чиновниками

Після зустрічі з українськими чиновниками Джонсон прогулявся по Майдану Незалежності й Хрещатику з Володимиром Зеленським.

Мікродрони Black Hornet — Джонсон оголосив про пакет військової допомоги

Борис Джонсон на честь Дня Незалежності України оголосив про надання нового пакету військової допомоги ЗСУ на 54 мільйони фунтів стерлінгів. До нього увійдуть 850 мікродронів Black Hornet, повідомили в канцелярії британського прем'єра.

Ці дрони розроблені спеціально для використання в містах і селах. Вони допомагають легко виявити сили ворога, що наближаються. Кожен дрон передає відео та картинку з місця подій, наземні сили зможуть за допомогою них безпечно захищати міські райони.

Вартість пакету військової допомоги оцінюється в розмірі 54 мільйонів фунтів стерлінгів. Британія готується передати Україні машини для пошуку мін для розмінування українських водойм, уточнили в уряді.

Великобританія надала Україні військову та фінансову допомогу на понад 2,3 млрд фунтів стерлінгів після початку повномасштабної війни з Росією.

Нагадаємо, що резиденцію Бориса Джонсона на Даунінг-стріт прикрасили синьо-жовтими квітами на честь Дня Незалежності України.

Напередодні незапланованого візиту в Київ британський прем'єр записав відеозвернення, де заявив, що Великобританія передала Україні більше озброєння, ніж інші європейські країни.

Зеленський у зверненні з нагоди Дня Незалежності наголосив на важливості відносин Бориса Джонсона з керівництвом України.