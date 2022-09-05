"Железная леди" против Путина: что ждать Украине от нового премьера Великобритании Лиз Трасс

Лиз Трасс будучи главой Форин-офиса заняла жесткую антипутинскую позицию, многие эксперты ждут от нее подражание шагам Бориса Джонсона. Политик обещала сразу позвонить Владимиру Зеленскому, если ее выберут лидером партии тори. Фокус подготовил материал о новом премьере Великобритании и ее отношении к РФ и Украине.

В Великобритании 5 сентября объявили победителя гонки за кресло лидера Консервативной партии (тори) и будущего премьер-министра — им стала 47-летняя Лиз Трасс. Бывшая глава МИД пришла на смену Борису Джонсону, который прославился поддержкой Украины и покинул должность из-за массовых увольнений членов правительства.

До этой победы Трасс выдержала гонку за кресло с экс-канцлером Казначейства Риши Сунаком, оба кандидата вели летнюю предвыборную кампанию. После четвертого тура выборов лидировал Сунак — он набрал 118 голосов, а Трасс — 86.

В финальном туре выборов Лиз Трасс победила Риши Сунака, набрав на 21 тысячу голосов членов партии больше, чем ее соперник. Трасс избрали с результатом в 57,4% голосов — меньше, чем у любого предыдущего лидера тори.

После победы Лиз Трасс произнесла речь, в которой обозначила основные приоритеты на своем посту — обеспечить "большую победу" тори на выборах в 2024 году.

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Отношение Лиз Трасс к России — что новый премьер говорила о Владимире Путине

Лиз Трасс на позиции главы Форин-офиса заняла жесткую антипутинскую позицию, поэтому ее политика в отношении современной России не изменится. Осуждение действий президента России Владимира Путина в Украине привело к ее популярности среди тори, написала The Guardian.

Если Путина не остановить, он принесет войну в страны Балтии, Польшу, Молдову и Западные Балканы, все это выльется в конфликт с НАТО, заявляла она в интервью таблоиду Daily Mail 20 февраля.

"Путин публично заявил о желании создать Великую Россию. Он хочет вернуться к ситуации, которая была раньше, когда Россия контролировала огромные участки Восточной Европы", — отметила Трасс.

В Москве на встрече с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым 10 февраля случился знаковый курьез при обсуждении военного обострения вблизи границ РФ с Украиной. Трасс тогда акцентировала внимание на необходимости отвода войск и спросила Лаврова: "Вы же признаете суверенитет России над Ростовской и Воронежской областями?"

"Великобритания никогда не признает суверенитета России над этими регионами", — отметила ему после короткой паузы глава британского МИД.

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После февральского полномасштабного вторжения России в Украину Трасс говорила о бессмысленности мирных переговоров с Россией до ее поражения. Страны Запада должны постараться, чтобы Вооруженные силы Украины выиграли, ведь это — единственный способ мира во всей Европе, подчеркивала чиновник.

До прихода на должность премьер-министра Трасс обещала "взяться за дело" — обеспечить поражение России в войне и одновременно поднять экономику Великобритании.

Одним из пунктов предвыборной программы Трасс было увеличение бюджетных трат на военные цели к 2030 году c нынешних 2,1% до 3% от ВВП. В пересчете на доллары Великобритания тратит на военные нужды примерно 60 млрд в год — больше других стран НАТО, кроме США.

Лиз Трасс про Украину — новый премьер-министр Великобритании станет "самым большим другом"

После прихода Лиз Трасс на должность премьер-министра Великобритания не будет кардинально менять политику в отношении Украины. Во внешнеполитическом курсе она будет стремиться завершить российскую агрессию в Украине. Во многом она будет подражать политике Бориса Джонсона.

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"Как премьер-министр я буду самым большим другом Украины, пойду по стопам Джонсона. Я полностью привержена поражению Путина, не время говорить об уступках и компромиссах ужасному диктатору", — добавила Лиз Трасс.

В последнем туре дебатов Лиз Трасс пообещала в случае избрания лидером Консервативной партии сразу позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому. Новый премьер подтвердил желание приехать в Украину и уверить украинцев в полной поддержке Великобритании в будущем.

Кроме того, Трасс обещает, что ее страна примет самое активное участие в послевоенном восстановлении Украины

Лиз Трасс — третья женщина в истории Великобритании на посту главы правительства

Бывшая министр иностранных дел станет третьей женщиной, которая возглавила британское правительство, ее предшественницы — Маргарет Тэтчер и Тереза Мэй. Ее официальное вступление в должность намечено на 6 сентября после встречи с королевой Елизаветой.

ВВС пишет, что в прошлом Лиз Трасс в 1980-х годах придерживалась либерально-демократических взглядов и выступала против политики Маргарет Тэтчер. Теперь она утверждает, что является "хранителем тэтчеровского пламени".

В детстве она вместе с матерью участвовала в маршах за ядерное разоружение. В то время демонстранты выступали против решения правительства Тэтчер разрешить установку ядерных боеголовок США на бывшей базе королевских ВВС RAF Greenham Common к западу от Лондона.

Превращение из либерала в консерваторі к концу ее учебы в Оксфорде шокировало ее левых родителей, пишут журналисты.

"Смена взглядов было лучшим и наиболее вероятным способом для нее добиться успеха в политике и воплотить в жизнь то, что она хочет", — говорил про Трасс бывший член Оксфордской либеральной демократической партии, а ныне генеральный директор аналитического центра "Институт экономических вопросов" Марк Литтлвуд.

Сторонники Лиз Трасс в партии тори видят в ней стойкие и решительные качества, которыми они восхищались в Маргарет Тэтчер. Сама Трасс, как отмечает британская пресса, копирует в медиа образ "железной леди" — фотографируется на танке в Восточной Европе или надевает синюю блузку для участия в теледебатах.

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Критики Трасс, а их много в ее собственной партии, говорят об отсутствии многих навыков Тэтчер.

"Она не может проявить интеллектуальную значимость, вместо этого полагаясь на дешевые лозунги, и изо всех сил пытаясь произносить убедительные речи. Это качество может быстро всплыть на поверхность во время борьб за место на Даунинг-стрит", — отмечает газета The Guardian.

Напомним, что Великобритания расширила программу подготовки Вооруженных сил Украины с 3 до 5 недель. Военных обучат навыкам ведения боя в городе и окопах, на транспортных средствах и в поле.

Борис Джонсон ранее писал, что из-за войны в Украине Великобританию ждут очень тяжелые следующие несколько месяцев, но несмотря на это, склонять Украину к переговорам с РФ никто не будет.