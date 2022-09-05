Лиз Трасс стала новым премьером Великобритании

Лиз Трасс получила 81 тысяч 326 голосов, хотя ее избрали с результатом меньше, чем у любого предыдущего лидера тори.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс стала победительницей избирательной гонки за кресло главы правительства. Об этом сообщает The Guardian.

Результаты голосования несколько минут назад зачитал сэр Грэм Брэди.

Лиз Трасс получила 81 тыс.326 голосов. В свою очередь ее соперник — Риши Сунак — набрал 60 тыс.399 голосов. Всего в голосовании участвовали 172 тысячи 437 человек.

Победительницы выборов на должность премьер-министра Великобритании уже прокомментировала результаты выборов.

"Для меня большая честь быть избранной. Я отдаю дань уважения Борису Джонсону. Друзья и коллеги, спасибо вам за то, что поверили в то, что я возглавлю нашу великую Консервативную партию, величайшую политическую партию на Земле", — сказала Трасс.

Победа Лиз Трасс: в чем были особенности выборов

Трасс избрали с результатом в 57,4% голосов — меньше, чем у любого предыдущего лидера тори.

Кроме того, явка на уровне 82,6% была ниже, чем в бюллетенях, в которых Борис Джонсон был избран в 2019 году.

Напомним, в июле в финал выборов нового премьера Великобритании прошли Лиз Трасс и Риши Сунак. Тогда на выборах премьера в Великобритании лидировал Риши Сунак с показателем в 118 голосов. Лиз Трасс в свою очередь набрала 86 голосов.

Фокус также писал о том, что министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс объявила о своих амбициях на кресло главы британского правительства и дала первое предвыборное обещание. Она пообещала расправиться с Путиным, если сменит на посту Джонсона.