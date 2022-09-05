Ліз Трасс стала новим прем'єром Великої Британії

Ліз Трасс отримала 81 тисячу 326 голосів, хоча її обрали з результатом меншим, ніж у будь-якого попереднього лідера торі.

Міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс стала переможницею виборчих перегонів за крісло глави уряду. Про це повідомляє The Guardian.

Результати голосування кілька хвилин тому зачитав сер Грем Бреді.

Ліз Трасс отримала 81 326 голосів. Зі свого боку, її суперник — Ріші Сунак — набрав 60 399 голосів. Загалом у голосуванні взяли участь 172 тисячі 437 осіб.

Переможниця виборів на посаду прем'єр-міністра Великобританії вже прокоментувала результати виборів.

"Для мене велика честь бути обраною. Я віддаю шану Борисові Джонсону. Друзі та колеги, дякую вам за те, що повірили в те, що я очолю нашу велику Консервативну партію, найбільшу політичну партію на Землі", — сказала Трасс.

Перемога Ліз Трасс: у чому були особливості виборів

Трасс обрали із результатом у 57,4% голосів — менше, ніж у будь-якого попереднього лідера торі.

Крім того, явка на рівні 82,6% була нижчою, ніж у бюлетенях, у яких Бориса Джонсона обрали у 2019 році.

Нагадаємо, у липні у фінал виборів нового прем'єра Великобританії пройшли Ліз Трасс та Ріші Сунак. Тоді на виборах прем'єра у Великій Британії лідирував Ріші Сунак із показником у 118 голосів. Ліз Трасс зі свого боку набрала 86 голосів.

Фокус також писав про те, що міністр закордонних справ Великобританії Ліз Трасс оголосила про свої амбіції на крісло глави британського уряду та дала першу передвиборчу обіцянку. Вона пообіцяла розправитися з Путіним, якщо змінить Джонсона.