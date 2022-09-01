Касается Украины: Трасс рассказала, что сделает первым делом, если станет премьером Британии

Министр иностранных дел Великобритании заявила, что если выиграет выборы, то хочет "как можно скорее" посетить Украину и заверить в дальнейше поддержке.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая баллотируется на пост премьер-министра страны, заявила, что в случае ее избрания лидером Консервативной партии первым дело позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом она сказала во время последнего тура дебатов.

У Трасс попросили подтвердить, правда ли то, что если она станет премьером Великобритании, то первый ее звонок будет президенту Украины Владимиру Зеленскому. Она ответила "да". Кроме того, она добавила, что хочет как можно быстрее приехать в Украину и показать нашим гражданами, что Великобритания и дальше будет предоставлять полную поддержку. Трасс не рассказала, когда планирует визит в Украину, однако подчеркнула, что это произойдет "как можно быстрее".

[ + – ] Трасс позвонит Зеленскому, если станет премьером Британии

Ранее кандидат на пост премьер-министра Великобритании заявляла, что готова применить ядерное оружие, если будет необходимость. Об этом она рассказала во время встречи с членами Консервативной партии в Бирмингеме, которая и была организована журналистами.

Также Фокус писал, что Трасс против участия России в G20. Глава министерства иностранных дел считает, что президент России Владимир Путин не должен брать участие в саммите в Индонезии из-за войны против Украины.