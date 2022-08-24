Важная обязанность: Лиз Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие (видео)

Министр иностранных дел Великобритании лидирует в гонке на пост главы правительства страны и на должность лидера Консервативной партии.

Глава Министерства иностранных дел Великобритании заявила, что готова применить ядерное оружие, если будет необходимость. Об этом сообщает Times Radio.

Сообщается, что об этом Трасс рассказала во время встречи с членами Консервативной партии в Бирмингеме, которая и была организована журналистами.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", – ответила она.

Отметим, что Трасс претендует на пост премьер-министра Великобритании после отставки Бориса Джонсона. Она лидирует в гонке со своим главным соперником Риши Сунака. Так, ее поддерживают 66 процентов избирателей. По крайней мере, об этом свидетельствуют данные опроса YouGov, пишет Sky News.

YouGov взял интервью у 1089 членов Консервативной партии с 12 по 17 августа.

[ + – ] Лиз Трасс на встрече с членами Консервативной партии Великобритании

Кто такая Лиз Трасс?

Лиз Трасс — это британский политик, которая занимала должности министра внешней торговли, министра окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства. После отставки Бориса Джонсона с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии стала одним из основных претендентов на вакантные должности. 20 июля 2022 года вместе с Риши Сунаком вышла в финальный раунд голосования за пост премьер-министра.

Ранее Фокус писал, что Трасс против участия России в G20. Глава министерства иностранных дел Британии Лиз Трасс считает, что глава России Владимир Путин не должен брать участие в саммите в Индонезии из-за войны против Украины.

Еще напомним, что британский депутат просит Лиз Трасс выслать посольство РФ за призывы к убийству "азовцев". Российские дипломаты разместили свой призыв в Twitter. Рядом с постом есть упоминание от администрации соцсети, что данное сообщение нарушает правила "Твиттера" в отношении разжигания ненависти.