Ліз Трасс заявила, що готова застосувати ядерну зброю (відео)

Міністр закордонних справ Великобританії лідирує у гонитві на посаду глави уряду країни та на посаду лідера Консервативної партії.

Глава Міністерства закордонних справ Великобританії заявила, що готова застосувати ядерну зброю, якщо буде потреба. Про це повідомляє Times Radio.

Повідомляється, що про це Трасс розповіла під час зустрічі з членами Консервативної партії у Бірмінгемі, яка і була організована журналістами.

"Я думаю, що це важливий обов'язок прем'єр-міністра. Я готова зробити це", – відповіла вона.

Зазначимо, що Трасс претендує на пост прем'єр-міністра Великої Британії після відставки Бориса Джонсона. Вона лідирує у гонитві зі своїм головним суперником Ріші Сунака. Так її підтримують 66 відсотків виборців. Принаймні про це свідчать дані опитування YouGov, пише Sky News.

YouGov взяв інтерв'ю у 1089 членів Консервативної партії з 12 по 17 серпня.

[ + – ] Ліз Трасс на зустрічі з членами Консервативної партії Великої Британії

Хто така Ліз Трас?

Ліз Трасс – це британський політик, яка обіймала посади міністра зовнішньої торгівлі, міністра довкілля, продовольства та сільського господарства. Після відставки Бориса Джонсона з посад прем'єр-міністра Великобританії та лідера Консервативної партії стала одним із головних претендентів на вакантні посади. 20 липня 2022 року разом із Ріші Сунаком вийшла у фінальний раунд голосування за посаду прем'єр-міністра.

Раніше Фокус писав, що Трас проти участі Росії у G20. Глава міністерства закордонних справ Британії Ліз Трасс вважає, що глава Росії Володимир Путін не повинен брати участь у саміті в Індонезії через війну проти України.

Ще нагадаємо, що британський депутат просить Ліз Трасс вислати посольство РФ за заклики до вбивства "азовців ". Російські дипломати розмістили свій заклик у Twitter. Поруч із постом є згадка від адміністрації соцмережі, що це повідомлення порушує правила "Твіттера" щодо розпалювання ненависті.