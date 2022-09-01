Стосується України: Трасс розповіла, що зробить першим ділом, якщо стане прем'єром Британії

Міністр закордонних справ Великої Британії заявила, що якщо виграє вибори, то хоче "якнайшвидше" відвідати Україну та запевнити у подальшій підтримці.

Міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, яка балотується на посаду прем'єр-міністра країни, заявила, що у разі її обрання лідером Консервативної партії першим ділом зателефонує президенту України Володимиру Зеленському. Про це вона сказала під час останнього туру дебатів.

Трасс попросили підтвердити, чи правда те, що якщо вона стане прем'єром Великої Британії, то перший її дзвінок буде президенту України Володимиру Зеленському. Вона відповіла "так". Крім того, вона додала, що хоче якнайшвидше приїхати в Україну і показати нашим громадянам, що Велика Британія і надалі надаватиме повну підтримку. Трасс не розповіла, коли планує візит до України, проте наголосила, що це відбудеться "якнайшвидше".

[ + – ] Трасс зателефонує Зеленському, якщо стане прем'єром Британії

Раніше кандидат на посаду прем'єр-міністра Великої Британії заявляла, що готова застосувати ядерну зброю, якщо буде потреба. Про це вона розповіла під час зустрічі з членами Консервативної партії у Бірмінгемі, яка була організована журналістами.

Також Фокус писав, що Трасс проти участі Росії у G20. Глава міністерства закордонних справ вважає, що президент Росії Володимир Путін не повинен брати участь у саміті в Індонезії через війну проти України.