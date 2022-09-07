За свободу мысли: народ Украины и Зеленский номинированы на премию Сахарова

Группа Европейской народной партии в Европарламенте подчеркнула, что украинцы ежедневно защищают европейские ценности на полях сражений и достойны этой награды. В прошлом году лауреатом премии стал Алексей Навальный.

Группа Европейской народной партии (ЕНП) номинировала всех украинцев и президента Владимира Зеленского на премию им. Сахарова за свободу мысли. Об этом сообщается на официальном сайте ЕНП.

"У нас нет сомнений, что мужественный народ Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским достоин того, чтобы в этом году получить Сахаровскую премию за свободу мысли", – прокомментировала депутат Европарламента и заместитель председателя группы ЕНП по иностранным делам Раса Юкнявичене.

Она отметила, что украинцы ежедневно защищают европейские ценности на поле боя.

"Я надеюсь, что наше выдвижение будет поддержано всеми политическими группами в Европейском парламенте", — добавила Юкнявичене.

Как отмечается на сайте, группа ЕНП с самого начала полномасштабной войны поддерживала Украину и настаивала на принятии конкретных мер в отношении страны-агрессора. Так, члены партии одними из первых призвали ввести эмбарго на российскую нефть, уголь, ядерное топливо и газ, а также исключить российские банки из системы SWIFT, что позже и было сделано Евросоюзом.

Европейская народная партия является крупнейшей политической группой в Европарламенте. В ЕНП входят 176 членов из всех стран-членов ЕС.

За что дают премию Сахарова?

Премия им. Сахарова – главная награда Евросоюза в области прав человека. Ее традиционно присуждают за свободу мысли. Премию учредили в 1988 году в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова.

Члены Европейского парламента могут выдвигать кандидатов на премию Сахарова в сентябре каждого года. Каждый кандидат должен заручиться поддержкой как минимум 40 членов парламента, и каждый депутат может поддержать только одну кандидатуру.

Имя лауреата премии объявляется в октябре, а церемония награждения проходит в декабре на пленарном заседании парламента в Страсбурге. Премию вручает председатель Европейского парламента. Ее денежный размер составляет 50 тысяч евро.

В 2020 году лауреатами премии стала демократическая оппозиция Беларуси во главе со Светланой Тихановской.

[ + – ] В 2020 году премию Сахарова получила оппозиция Беларуси.

В прошлом году за свободу мысли наградили российского оппозиционного политика Алексея Навального.

Напомним, Владимир Зеленский первым поговорил с новым премьером Великобритании Лиз Трасс. Новоназначенная глава британского правительства согласилась посетить Украину в ближайшее время.