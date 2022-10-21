Все готово: отопительный сезон в большинстве регионов Украины начнется с ноября, — Минрегион

Глава ведомства Алексей Чернышов отметил, что обогревать жилища начнут, когда среднесуточная температура на улице будет составлять максимум +8°C на протяжении трех дней.

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Отопительный сезон в большинстве регионов Украины начнется в начале ноября. Об этом рассказал министр развития общин и территорий Алексей Чернышов на брифинге, передает корреспондент "ТСН".

Он объяснил, что решение начать включать отопление в ноябре приняли из-за того, что со следующей недели ожидается потепление. В частности, это касается южных и западных частей Украины.

Чернышов также отметил, что отопительный сезон в Киеве начался с 20 октября. По его словам, тепло в домах столицы будет появляться на протяжении недели.

Министр пообещал, что отопление во всех областях страны будут включать вовремя и без перебоев, если не будет непредвиденной ситуации из-за обстрелов России. Также он заявил, что обогревать жилища начнут, когда среднесуточная температура на улице будет составлять максимум +8°C на протяжении трех дней.

Алексей Чернышов заявил, что несмотря на атаки РФ по объектам энергетической инфраструктуры, начиная с 10 октября, Украина готова к началу отопительного сезона, в частности, на подконтрольной территории Донецкой области.

Напомним, 20 октября в украинской столице начали отопительный сезон. В связи с этим мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей города не пользоваться электрическими обогревателями и кондиционерами, чтобы не перегружать энергосистему.

Советник Офиса президента Алексей Арестович предупредил, что украинцы могут остаться без тепла, воды и света на месяцы из-за обстрелов РФ энергетической инфраструктуры. Он отметил, что украинские граждане смогут пережить тяжелую зиму, однако не уверен, что будет делать Владимир Путин, когда его стратегия не сработает.