Усе готово: опалювальний сезон у більшості регіонів України розпочнеться з листопада, — Мінрегіон

Глава відомства Олексій Чернишов зазначив, що обігрівати житла почнуть, коли середньодобова температура на вулиці складатиме максимум +8°C протягом трьох днів.

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Опалювальний сезон у більшості регіонів України розпочнеться на початку листопада. Про це розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов на брифінгу, повідомляє кореспондент "ТСН".

Він пояснив, що рішення почати вмикати опалення в листопаді ухвалили через те, що з наступного тижня очікується потепління. Зокрема, це стосується південних і західних частин України.

Чернишов також зазначив, що опалювальний сезон у Києві розпочався з 20 жовтня. За його словами, тепло в будинках столиці з'являтиметься протягом тижня.

Міністр пообіцяв, що опалення у всіх областях країни вмикатимуть вчасно і без перебоїв, якщо не буде непередбаченої ситуації через обстріл Росії. Також він заявив, що обігрівати житла почнуть, коли середньодобова температура на вулиці складатиме максимум +8°C протягом трьох днів.

Олексій Чернишов заявив, що незважаючи на атаки РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури, починаючи з 10 жовтня, Україна готова до початку опалювального сезону, зокрема на підконтрольній території Донецької області.

Нагадаємо, 20 жовтня в українській столиці розпочали опалювальний сезон. У зв'язку з цим мер Києва Віталій Кличко закликав мешканців міста не користуватися електричними обігрівачами та кондиціонерами, щоб не перевантажувати енергосистему.

Радник Офісу президента Олексій Арестович попередив, що українці можуть залишитися без тепла, води та світла на місяці через обстріл РФ енергетичної інфраструктури. Він зазначив, що українські громадяни матимуть змогу пережити важку зиму, проте не впевнений, що робитиме Володимир Путін, коли його стратегія не спрацює.