"Батальон Монако-2": фигуранта расследования опознали пограничники ( видео)

Сын чиновника привез из Монако в Украину брендовые вещи, хотя утверждал, что выезжал за гуманитарной помощью для украинских военных.

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Александра Войтенко — сына главы Красноградской районной государственной администрации Харьковская область) — заметили на таможне на элитном автомобиле "Майбах". Сам сын чиновника утверждает, что ездил в Монако за гуманитарной помощью военным, написал журналист Михаил Ткач на своей личной странице в Фейсбуке.

Пограничники на пропускном пункте Тисабеч на границе с Венгрией запомнили Войтенко-младшего и опознали его по фотографии. По словам стражей границы, мужчина пересекал венгерско-украинскую границу 12 октября на элитном автомобиле "Майбах". Войтенко-младший оформлял такс-фри на брендовую одежду, которая стоит несколько десятков тысяч долларов США. Среди багажа были замечены также сумки бренда Луи Виттон.

При этом сам Александр Войтенко утверждал, что ездил заграницу как волонтер и ввозил в Украину вещи, необходимые для украинских военных.

Ткач также опубликовал информацию, которую получил от украинских таможенников на контрольно-пропускном пункте "Вилок". Они утверждают, что сын чиновника вещи не растаможивал и ввез их в Украину как личный багаж.

Что по этому поводу говорит Александр Войтенко

Сын главы Красноградской РГА все обвинения в свой адрес отрицает. По его словам, "Майбах" — не его частная собственность. Это авто зарегистрировано на частное сельскохозяйственное предприятие в Вальковском районе. Он также заявил, что автомобиль купил для нужд предприятия еще до 24 февраля. А вот доставить машину в Украину и зарегистрировать ее смог только относительно недавно.

Кроме того, Войтенко-младший отказался отвечать на вопрос, был ли он лично за рулем авто, которое заметили в Монако.

Мужчина подчеркнул, что, в отличие от своего отца, чиновником не является и может свободно перемещаться по стране и выезжать за границу. Тем более, что от мобилизации он, как аграрий, имеет "бронь".

"Батальон Монако 2":о чем это расследование

Несколько месяцев назад команда журналистов "Украинской правды" опубликовали расследование об украинцах (в основном — бизнесменах и чиновниках), которые сбежали от войны на Лазурный берег. Материал вызвал большой резонанс. Он стал даже основанием для открытия уголовного производства Государственным бюро расследований.

Несколько дней назад журналисты выпустили вторую серию фильма о "элитных" беженцах, который получил название "Батальон Монако 2".

Напомним, машину сына главы района Харьковской области заметили в Монако. Журналисты пишут, что автомобиль стоит 7 миллионов гривен. Владелец отказался говорить, кто был за рулем, когда машину заметили за границей.

Ранее Фокус сообщал, что СМИ нашли на VIP-курорте пасынка Кернеса, дочь Суркиса и машины ФК "Динамо". Журналисты также нашли на побережье Франции дом бывшего нардепа Виталия Хомутынника. Во Франции находится Владислав Гельзин, бывший депутат Донецкого облсовета, и пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.