Выезжал за гуманитаркой: машину сына главы района Харьковской области заметили в Монако, — СМИ

Журналисты пишут, что автомобиль стоит 7 миллионов гривен. Владелец отказался говорить, кто был за рулем, когда машину заметили за границей.

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Автомобиль, зарегистрированный на частность сельхоз предприятие Валковского района Харьковской области, заметили в Монако. Черно-серебристая машина Mercedes-Maybach на харьковских номерах стоит около 7 миллионов гривен, о чем пишет издание Newsroom.

Как сообщил автор расследования "Украинской правды" Михаил Ткач, машину купили в июле 2022 года. Издание пишет, что руководителем предприятия, на которое зарегистрирован Mercedes, является сын председателя Красноградской райгосадминистрации Виктора Войтенко Александр Войтенко.

Издание связалось с Войтенко, чтобы выяснить, с какой целью он выезжал за границу. Тот отметил, что не является государственным служащим. Он сказал, что автомобиль был приобретен для потребностей предприятия еще до того, как началась полномасштабная война с Россией. В Украину же его доставили только в этом году и зарегистрировали.

Журналисты пишут, что Войтенко отказался говорить о том, кто находился за рулем машины, когда ее заметили в Монако. Однако заявил, что все время находится на своем рабочем месте в Харьковской области.

[ + – ] Автомобиль Mercedes-Maybach в Монако

"Я предприниматель и выезжал на несколько дней официально за гуманитарной помощью для батальона и по вопросу экспорта сельхозпродукции", – сказал Войтенко.

Также отметил, что у него есть бронь от мобилизации.

Ранее Фокус сообщал, что СМИ нашли на VIP-курорте пасынка Кернеса, дочь Суркиса и машины ФК "Динамо". Журналисты также нашли на побережье Франции дом бывшего нардепа Виталия Хомутынника. Во Франции находится Владислав Гельзин, бывший депутат Донецкого облсовета, и пасынок покойного мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Напомним, что ГБР открыло производство против нардепов и бизнесменов из так называемого "Батальона Монако". В списке — имена более 80 человек, среди них действующие депутаты Игорь Абрамович и Вадим Столар.